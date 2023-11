Ja portem 19 nits de protestes a Ferraz i aquest dimecres s'arribi a la vintena. De moment, les manifestacions davant de la seu del PSOE han deixat més de 70 detinguts acusats de desordres i atemptat a l'autoritat i molts, massa, moments de xafogor: nines inflables, precs del rosari, insults a la policia ia totes les autoritats, baralles entre els manifestants ,...

Vídeo del gos que "cagarà" a Ferraz - TIKTOK

Fonts del Ministeri de l'Interior comptabilitzen un total de 76 detinguts a les successives protestes al costat de la seu nacional del PSOE, dels quals 47 han passat a disposició judicial i 29 han quedat en llibertat.

En les primeres 18 nits de protesta, en deu s'han registrat detencions per diferents aldarulls, segons el recompte de la Delegació del Govern a Madrid, que té constància d'almenys sis menors entre els arrestats.

A les manifestacions s'ha detectat de forma recurrent grups de manifestants d'extrema dreta que han llançat consignes contra el Govern i també han llançat objectes a la línia policial, de vegades intentant depassar les tanques col·locades pels antidisturbis.

I en aquest context, sembla que alguns policies segueixen rient les gràcies als manifestants . Mostra d'això és el següent vídeo publicat a la xarxa social TikTok, on un home - que es creu un geni de l'humor- porta el seu gos a "cagar" davant de la seu del PSOE a Ferraz. En arribar, es troba el carrer tallat per la policia, i llavors decideix explicar-li a un agent la seva gran comesa: "Amb tots els meus respectes, vull que el meu gos cagui a la porta (de Ferraz)", diu l'home a l'agent de policia que està tallant el carrer Ferraz per protegir la seu socialista. El policia, en sentir la seva gran ocurrència, riu. A continuació podeu veure les imatges: