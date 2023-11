Captura del moment / Tiktok @oscaarfont

Anar a fer la compra és una cosa que cada cop rasca més la butxaca. La inflació ha augmentat molt els preus i això ha obligat a buscar estratègies amb què estalviar una mica de diners. Aquest fet ha estat il·lustrat per l'usuari de TikTok @oscaarfont, un jove que s'ha tornat viral en mostrar com tallar un pollastre pot convertir-se en una tasca complexa en realitzar-la per primera vegada.



El vídeo mostra el jove davant d'un pollastre sencer després d'haver-lo comprat per aprofitar totes les parts de l'animal. Tot i això, admet sentir certa aprensió i mostrar certa falta de preparació en enfrontar-se a l'àrdua tasca.

De fet, el jove es mostra diverses vegades a la vora del vòmit quan intenta agafar-lo i anar fent els talls per aprofitar-ne totes les parts. "Ja està. O sigui, la meva Mare fa això. No passa res. És un pollastre. Abans la gent havia de caçar per menjar", deia per tranquil·litzar-se enmig de la desesperació.

Tot i la seva ferma determinació, el jove continua experimentant arcades constants, animant-se a si mateix amb frases com: "Óscar, és només un pollastre. Has d'agafar el pollastre" o "Imagina't que has d'alimentar una família".

a poc a poc, el tiktoker aconsegueix tallar totes les parts i posar punt final a la tasca tan complicada per a ell. "Tinc les carcasses per al brou, els dos pits sencers, les dues cuixes i les ales. No m'he sentit tan orgullosa de mi. Bé, ara em fa pena pel pobre pollastre, però saps el que em fa pena la pesta que em fa a les mans”, finalitza.