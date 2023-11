Violeta / Operació Triomf

L´hemeroteca és una eina meravellosa per recuperar moments del passat. D'aquesta manera, hi ha vídeos que es converteixen en virals en repescar-los del bagul dels records. És precisament el que ha passat amb Violeta Hódar, la concursant de la nova edició d' Operación Triunfo . La jove de Motril treballava com a reportera als Informatius de Telecinco, i aquest dilluns s'ha fet viral un vídeo en què apareixia explicant la vaga de fam de la mare de Luis Rubiales, l'antic president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) .

La mare de Luis Rubiales, Ángeles Béjar , va assegurar dimarts 29 d'agost passat que seguiria tancada a la parròquia de Motril fins que la futbolista Jennifer Hermoso "no digui la veritat". Tot i això, dos dies després va acabar hospitalitzada i va cessar la seva protesta.