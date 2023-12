Jorge Martín / @EP

El pilot de MotoGP, Jorge Martín , va visitar aquest dilluns El Hormiguero i va deixar una 'perla' que ha incendiat les xarxes socials. Durant l'entrevista amb Pablo Motos, l'esportista va comentar com havia estat la seva temporada i molts altres temes també, com els pilots amb els quals té més relació.

" Jo sincerament només em porto bé amb un pilot, Aleix Espargaró , amb qui tinc una relació de gairebé germans", afirmava el pilot, però després va ser quan va deixar el comentari que va indignar les xarxes socials: "Amb els altres és que no pretenc ser el seu amic, són els meus rivals. No és igual avançar a l'Aleix que a altres, jo aniré al màxim i, o et treus o et trec. Jo vull ser respectuós, però aquí marica l'últim ”.

Si això no fos poc, Pablo Motos també li va preguntar, en relació a la competitivitat, que qui era el que demanava perdó abans quan s'enfadava amb la seva nòvia, i va dir: "Sempre sóc jo. Ja saps que amb les dones no n'hi ha una altra".