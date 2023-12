Captura de la pinta / Twitter @AlertaNews24

La televisió és un meravellós món on hi pot haver moments del tot improvisats. De vegades les coses no surten com hom vol, però això és el que la converteix de vegades en tan especial i divertida. Això és el que ha passat precisament a la presentadora de la BBC, Maryam Moshiri.

Just quan finalitza el compte enrere per començar els informatius, la periodista seguia fent una pinta i va rectificar ràpidament per posar-se al seu paper de professional. Al seu fòrum intern, probablement estava resant perquè no hagués sortit la imatge, encara que no va poder fer res per evitar-ho perquè la càmera ja l'estava enfocant en directe.

La periodista nascuda a l'Iran treballa per a la BBC des de l'any 2003, per això és una de les mítiques de la cadena. No et perdis el moment viral: