Muntatge d´una imatge d´Europa Press

El ple del Parlament Europeu a Estrasburg ha viscut aquest matí un moment molt graciós. En aquesta sessió, Pedro Sánchez ha participat per clausurar la presidència espanyola del Consell Europeu, però quedarà en el record pel lladruc d'un gos que ha ressonat a tot l'hemicicle, cosa que ha arrencat diverses rialles, inclosa la presidenta del Parlament, Roberta Metsola.

Just després de la intervenció de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, els eurodiputats es van mirar entre ells sense comprendre d'on provenia el so, que encara no s'ha aclarit completament. Després, les càmeres van captar el riure de Metsola i altres presents. Metsola va comentar amb humor: "Hem de tenir un animal de suport , probablement de teràpia, a la Cambra".

Més tard, el líder del PPE, Manfred Weber, va fer broma també sobre el que ha passat: "Sembla que tenim un nou admirador d'Ursula von der Leyen ". El moment s'ha compartit a les xarxes socials, vinculant-lo amb el mem del 'Gos Sanxe', que el mateix PSOE va adoptar novament durant la campanya electoral.