Ram de núvia / Freepik

Un casament a la Xina es va tornar un autèntic infern després que el nuvi es vengés de la seva dona mostrant un vídeo en què apareixia amb el seu cunyat, amb qui l'havia enganyat recentment. Tot i que l'insòlit succés va tenir lloc a Fujian el 2019, el vídeo s'ha viralitzat els últims dies a TikTok, arribant als 18 milions de visites.

La parella va entrar al saló de festes on tenia lloc les noces. Inicialment, tot semblava normal, però a la pantalla darrere de la parella va aparèixer un vídeo en què es veien dues persones nues mantenint relacions sexuals. Van resultar ser la dona i el cunyat.

La situació encara va anar a pitjor, ja que la germana de la núvia estava embarassada. Tot i això, encara no és clar si ella estava involucrada en la venjança o si va ser en aquell mateix moment quan es va assabentar que el futur pare del seu fill havia tingut relacions sexuals amb la seva germana.

IB Times ha explicat que el vídeo va ser gravat per càmeres de seguretat instal·lades pel nuvi, ja que estaven fent obres i volien assegurar-se que no els entraven a robar. No obstant això, aquestes càmeres van capturar la seva futura dona sent-li infidel, i ell va optar per guardar l'enregistrament per utilitzar-la com a venjança el dia del casament.