Un esquirol. Foto: Europa Press

Un esquirol ha provocat el caos dins d'una casa que va fer que el seu amo entrés en pànic .

En un singular aplanament de casa , un d'aquests rosegadors va irrompre a la casa d'Idris Makhlouf, de 20 anys, cosa que el va portar a diversos intents per tota la casa per intentar atrapar l'animal salvatge. L'esquirol va trobar una llar temporal a Londres (Regne Unit) durant uns 15 minuts abans de sortir per una finestra oberta.

El resident de la casa va explicar que “ estava a la dutxa i vaig sentir cridar la meva germana . Em vaig quedar molt sorprès en veure l'esquirol dins de casa meva. vaig haver de netejar tota la caca i l'orina que havia deixat”.