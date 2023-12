Foto: The Sun

Una model brasilera podria anar a rebre una sentència de presó d'un any després de ser detinguda per passejar els gossos mentre feia topless. Caroline Werner , de 37 anys, va ser arrestada mentre passejava per un carrer a prop de la platja, com a forma de protesta pel fet que els homes sí que poden anar sense samarreta, mentre que les dones no.

A les imatges que s'han viralitzat, la rossa va deixar bocabadats els banyistes a Balneario Camboriu i, tot seguit, els agents se la van emportar emmanillada a la comissaria més propera. Li van donar una citació per exhibicionisme abans de ser violada, però ella va contestar dient que havien violat els seus drets per prohibir trucar al seu advocat.

"Encara que la Constitució garanteix la igualtat de gènere, a la pràctica això no passa, no puc tenir la mateixa llibertat i em sento coaccionada a tenir-la per aquest sistema i la interpretació repressiva de la llei", lamentava la model en declaracions al medi brasiler G1 . "A molts països, és una pràctica completament normal. El cos d'una dona no està cosificat ni hipersexualitzat", afegia.

La fiscalia s'està encarregant del cas i li va oferir un acord en què admetés la culpabilitat, però Wernen no va anar a l'audiència. El seu advocat, per part seva, diu que no va ser notificada i ha sol·licitat una nova data.