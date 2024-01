El Baltasar que ha provocat una onada de crítiques. Foto: Europa Press



La Junta de Districte de Chamartín (Madrid) ha enviat un vídeo per felicitar el Nadal als nens en què apareix un rei mag Baltasar blanc, pintat de negre, imitant un accent peculiar i en què parla un mal castellà.

La regidora de Más Madrid a l'Ajuntament de la capital espanyola, Mar Barberán, ha titllat aquest divendres 5 de gener d'"inaudit" i "menyspreable" que s'hagi contractat un actor blanc a qui se li ha pintat de negre per representar el rei Baltasar amb l'objectiu de felicitar als nens de Chamartín la festivitat del Dia de Reis, un fet que considera “racista”.



"Utilitzar una persona blanca amb la cara pintada i un accent impostat clarament fals no només és que sigui inaudit en una societat com la nostra, on per descomptat hi ha persones negres i podrien haver utilitzat qualsevol d'elles, és que és racista, perquè està mostrant el rebuig a les persones negres que també representen la nostra ciutat”, ha denunciat l'edil de Más Madrid.

En aquest sentit, ha censurat que José Luis Martínez-Almeida, a l'Ajuntament, i Yolanda Estrada, a la Junta Municipal de Chamartín, "s'han prestat a una cosa així", "un acte menyspreable que per descomptat no representa les institucions" .

L'AJUNTAMENT ES JUSTIFICA

Segons han explicat fonts municipals, en el cas de Baltasar hi ha hagut 5 reis negres diferents durant el període d'enregistrament dels missatges.

Baltasar ha enregistrat missatges en funció de la disponibilitat del 'rei'. Els dos darrers Baltasares han tingut Covid i, en última instància, l'empresa n'ha recorregut a un que no era negre, tal com han detallat.

Així, les mateixes fonts han assenyalat que ha estat un error de l'empresa, des de la junta s'exigiran responsabilitats i demanaran disculpes a les famílies que han rebut aquest vídeo.

Una "excusa" per justificar "aquesta pantomima" que ha rebutjat l'edil de Más Madrid, que considera que és explicació oferta des de l'Ajuntament "és com a mínim patètica