Pau Brunet , un nen autista, s'ha fet viral després de ficar un gran 'sac' a Susanna Griso. El nen va anar per compartir la seva experiència sobre el fet de conviure amb aquest trastorn del desenvolupament, però la presentadora d' Espejo Público va voler fer una comparació utilitzant el terme 'normal' i el jove català el va haver de rectificar.

"He sentit que escoltes cinc vegades més fort que una persona normal", comenta la presentadora. Abans que Griso pogués formular-li la pregunta corresponent, Pau Brunet la va interrompre: "No m'agrada la paraula 'normal' perquè això implica que jo no sóc normal", va replicar el jove a la presentadora. Susanna Griso va reconèixer ràpidament el seu error i va estar d'acord amb el convidat: "És veritat, està fatal, descartada. Tens tota la raó".

Pau Brunet va aprofitar per explicar per què els nens autistes són normals: “ Jo puc fer tot el que la resta de persones fan ”, de manera que a Griso no li va quedar més que reiterar les seves disculpes: “Tens raó, esborra la paraula normal. Ho escriuré cent vegades a la pissarra, mal dit per part meva ”, ha reconegut.