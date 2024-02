El tractor evitant que el cotxe li avanci / Captura del vídeo de TikTok

Els tractors estan sent un dels elements més destacats dels darrers dies. Les 'tractorades' d'aquesta setmana han mobilitzat aquests vehicles de grans dimensions per tot Espanya, creant problemes de circulació a carreteres i retencions.

Arran d'aquest fet, s'ha viralitzat un episodi en què un cotxe intentava avançar un tractor en una carretera de doble sentit, però el segon ho intentava evitar tant sí com no, arribant a creuar la carretera per interposar-se en la trajectòria.

Si bé és cert que no se sap ni el lloc ni el moment d'aquest intent fallit d'avançament, els usuaris s'han dividit en dos bàndols: els que condemnen el fet i els que hi fan mems.

"El delicte de conducció temerària està regulat a l'article 380 del Codi Penal, comporta una pena de presó de 6 mesos a 2 anys i la privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per un temps entre 1 i 6 anys", explicava un usari citant el vídeo.

"Espero que els caigui multa grossa a tots dos. Fem rialles amb coses que maten i després ens donem les mans al cap amb les estadístiques de morts", lamentava un altre.

Per contra, hi havia els que reien i feien una comparació amb la Fórmula 1. Més concretament, posaven com a exemple la carrera d'Hongria el 2021, quan Fernando Alonso van mantenir un feroç enfrontament amb Lewis Hamilton.