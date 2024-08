Una influencer s'aplica una màscara facial feta amb la seva caca "per prevenir l'envelliment"

Débora Peixoto posant excrements a la cara - INSTAGRAM

La model brasilera Débora Peixoto ha estat criticada pels metges per la seva estranya rutina de cura de la pell que implica cobrir-se la cara amb la seva caca. "És la cosa més boja que he fet a la meva vida", va dir Peixoto, de 31 anys, a NY Post sobre el seu pudent mètode de cura de la pell, que va compartir recentment a Instagram.

La influencer, que anteriorment es va tornar viral per posar-se sang menstrual a la pell per suavitzar-la, va dir que va decidir posar-se la màscara fecal després de llegir a Internet que podria "prevenir l'envelliment".

El vídeo d'Instagram mostra la creadora de contingut, que compta amb més de 650.000 seguidors a Instagram, obrint un recipient amb la femta i escampant-los per tota la cara com si s'estigués aplicant una màscara de fang.

Després, la bella es tapa el nas amb una pinça de roba per “emmascarar” la pudor i deixa l'exocapa excremental durant uns quants minuts abans de rentar-la.

Al final del vídeo, Peixoto mostra la cara resplendent davant la càmera.

“¡A mi m'ha funcionat i la meva pell ha deixat de descamar-se!”, va comentar efusivament Peixoto, que va sorprendre tots l'any passat després de casar-se amb la seva cosina molt més gran.

Els experts es van afanyar a criticar l'estranya tècnica de bellesa, afirmant que els problemes de salut superen els suposats beneficis.

“De totes les 'tendències' en la cura de la pell, aquesta és una de les més estranyes que he conegut”, va declarar la Dra. Sophie Momen, dermatòloga consultora de la Clínica Cadogan a Londres. “No hi ha absolutament cap benefici científic per a la pell en l'ús de femta com a màscara facial”.

Va afegir que aquesta composició de fems pot fer que el participant sigui susceptible a infeccions bacterianes i virals, intoxicació alimentària, així com “envermelliment i malestar”.

El seu col·lega, el cirurgià plàstic Sr. Tunc Tiryaki, va secundar el seu missatge i va advertir: “La femta contenen una gran quantitat de bacteris, virus i paràsits, inclosos E. coli, Salmonella i helmints, que poden causar infeccions i malalties greus.

“Aplicar excrements a la cara pot introduir aquests patògens al cos a través de petits talls, abrasions o membranes mucoses, cosa que pot provocar infeccions cutànies greus o malalties sistèmiques”, va afegir el metge, que va instar a utilitzar al seu lloc els productes habituals per a la pell.