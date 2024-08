Un ex alt funcionari del Pentàgon confirma que existeixen els extraterrestres

Estats Units, Roswell: Un model d'un extraterrestre mira a través de la finestra d'una nau espacial, en exhibició a l'exposició 'Roswell UFO Spacewalk' de l'artista nord-americà Bryan Ward - EP

Un dels principals experts a ovnis dels Estats Units ha revelat que "grups secrets" han estat recol·lectant restes extraterrestres durant més de cinc dècades.

Luis Elizondo, exgerent del programa AATIP (Programa Avançat d'Identificació d'Amenaces Aeroespacials), va compartir els aterridors detalls al seu llibre acabat de publicar, 'Imminent: Dins la caça d'ovnis del Pentàgon'.

L'AATIP es dedica a explorar "fenòmens aeris inexplicables" i anteriorment va escriure un informe de 490 pàgines que recopila albiraments d'ovnis de tot el món.

Elizondo, de 52 anys, va renunciar a l'AATIP el 2017 i des de llavors ha parlat sobre els "greus problemes de seguretat nacional" que plantegen els UAP (fenòmens aeris no identificats).

Al seu llibre, ha revelat que un "grup súper secret", que inclou funcionaris governamentals i contractistes de defensa, ha estat recuperant restes i tecnologia extraterrestres durant 50 anys. "Parlem de "noves porpres": projectes i programes tan secrets que ni tan sols el secretari de Defensa o el president en sabrien mai", afegeix.

Elizondo diu que la intel·ligència del govern ha assenyalat que l'incident de Roswell, Nou Mèxic, el 1947 va ser el de dos platerets que "van col·lisionar", i que aquest va ser només un cas en què es van recuperar cossos no humans.

Altres incidents que esmenta de missions de recuperació "no humanes" inclouen desembre de 1950 a Ciudad Acuña, Mèxic; i quatre troballes més diferents el 1989 al Kazakhstan (llavors, la Unió Soviètica).

Un informe d'autòpsia esmentat al llibre d'Elizondo deia que el cervell del cadàver "no humà" no tenia cap arruga. "El que es va descriure va ser una superfície llisa, similar a la dels animals de menor funcionament aquí a la Terra. També es va descriure un intestí i un fetge units, i un cor de tres càmeres, com els rèptils", va explicar.

Es diu que els cadàvers van ser investigats a Fort Detrick, Maryland, una important base militar amb un programa d'armes biològiques des de mitjans de la dècada del 1940 fins al 1969.

El nou llibre d'Elizondo arriba en un moment de més interès a l'activitat extraterrestre, després de les audiències del Congrés de l'any passat sobre els ovnis.

En aquestes audiències, l'exoficial d'intel·ligència David Charles Grusch va afirmar que el govern dels Estats Units estava ocultant evidència d'"intel·ligència no humana", informa Metro.

El senyor Grusch va dir que els Estats Units probablement estaven al corrent de l'activitat "no humana" des de la dècada del 1930. Altres testimonis a l'audiència van informar que el personal militar veia "ovnis cada dia".