L'home amb el “penis més gran del món” revela les dificultats que enfronta a la seva vida diària

Entrevista a l'home amb el penis més gran del món

Un home del Regne Unit que presumeix de tenir el "penis més gran del món" ha revelat els molts desavantatges de tenir un penis titànic, entre ells, la dificultat per posar-se la roba, sentir-se feble quan està erecte i rebre propostes retorçades.

Matt Barr, va revelar els secrets de grans dimensions en una entrevista recent amb el mitjà de comunicació britànic LADbible. Va guanyar atenció internacional per primera vegada durant una aparició a l'abril al programa d'entrevistes britànic This Morning.

Un estudi científic recent va mesurar la seva espatlla en 36 centímetres quan estava erecte, gairebé tres vegades la mitjana mundial de 13 centímetres. No hi ha un terme conegut per a la seva condició, però Barr diu que el seu membre gegantí sovint es coneix com a macròfal, que essencialment significa un penis sobrenaturalment gran.

Si bé això pot semblar un somni fet realitat a la nostra societat obsessionada amb la pornografia, el graduat de Cambridge diu que tenir un penis gran és molt més difícil del que sembla.

Les ereccions poden emmalaltir-ho, va afirmar, perquè la seva mida exerceix pressió sobre el seu sistema circulatori. "Hi ha molts problemes amb el flux sanguini", va revelar la corpulenta britànica de 40 anys a LADbible.

“En part, aquesta és la raó per la qual la meva mida fluctua una mica, perquè és molt difícil que circuli tanta sang per allà”, va explicar Barr, autor de la propera autobiografia “Long Story: Life With One of the World's Largest Penises ” (Una llarga història: la vida amb un dels penis més grans del món).

“A vegades també em mareig, tinc ereccions i coses així, i no puc tenir una erecció completa”, va continuar. "He pres diversos medicaments al llarg del temps per intentar reduir el dolor, però sembla que han tingut l'efecte contrari", va lamentar a l'entrevista.

Trobar roba que li quedi bé és una altra molèstia, va revelar Barr, que es veu obligat a “comprar una talla més” quan va de compres. “Quant a la cintura, assegura't sempre que hi hagi prou espai a la part davantera”, va explicar.

Durant la seva entrevista d'abril, va recordar un cas mortificant en què li van prohibir assistir a una classe de ioga perquè l'instructor va pensar que estava excitat a causa del gran embalum.

Els problemes no són només físics, segons Barr, que diu que ha rebut algunes propostes estranyes des de la seva aparició a l'abril a “This Morning”.

“Algunes persones m'han demanat que els hagi de netejar la casa nu o una cosa així, però la majoria de les coses són massa explícites per publicar-les”, recorda el desconcertat home, que ha hagut de rebutjar moltes de les sol·licituds més pervertides.

Va recordar una estranya instància en què un paio li va demanar que ho dibuixés “en forma de caricatura com un gegant i que fes totes aquestes coses sexuals gegants”, un fetitxe conegut com a macrofília.

Per descomptat, no totes les peticions han estat dolentes. Barr va afirmar fins i tot que va aconseguir algunes cites gràcies al seu famós fal·lus.