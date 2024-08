El tutorial més inesperat: un home captura un pet en un got i es torna viral a les xarxes

Tutorial sobre com capturar un pet - INSTAGRAM

Les xarxes socials mai no deixen de sorprendre'ns, i aquesta vegada el protagonista és un home que ha aconseguit el que és impensable: capturar un pet en un got. Sí, has llegit bé. En un vídeo que s'ha tornat viral, acumulant més d'un milió de 'm'agrades' a Instagram, aquest enginyós individu ens ensenya pas a pas com atrapar un pet sota l'aigua, demostrant que la creativitat humana no té límits, encara que potser a vegades tingui una aroma peculiar.

El tutorial, que comença amb l'home relaxant-se a la banyera, ràpidament pren un gir inesperat. Amb una precisió gairebé científica, submergeix un got a l'aigua i l'inverteix sense deixar escapar-ne ni una gota. Després, en un moviment perfectament sincronitzat, l'home procedeix a... bé, alliberar un gas, que puja directament cap al got, creant una bombolla presonera. Amb un somriure de satisfacció, tanca el recipient, deixant tots els espectadors bocabadats i, probablement, amb moltes preguntes.

Però el tutorial no s'acaba aquí. El toc final, segons el nostre expert, és acostar-se a un amic i oferir-li una experiència olfactiva inoblidable. Perquè, quina millor mostra d'amistat que compartir el més profund del teu ésser, encapsulat en un got?

Les reaccions a les xarxes no s'han fet esperar, i els comentaris són tan diversos com hilarants. Un dels usuaris va expressar la seva sorpresa amb un comentari que ja ha esdevingut llegendari: "Wow senyor, vostè està fent la feina de Déu". Altres, però, han aprofitat l'ocasió per qüestionar el mètode emprat i oferir millores científiques: “Cura germà, l'aigua és un gran solvent i un fort oxidant. Aquest mètode és ideal per a la captura inicial, però probablement no és ideal per a emmagatzematge a llarg termini. Has considerat banyar-te en un gas Nobel pesant?".

El vídeo ha deixat a la gent preguntant-se què estarà passant amb la humanitat, mentre riuen i comparteixen la peculiar gesta. És sorprenent? Sens dubte. És terrorífic? També. Però, sobretot, és un recordatori que, a l'era de les xarxes socials, qualsevol cosa és possible, fins i tot capturar un pet en un got i fer-ho viral.