Un gat torna amb la família després d'una aventura de més de 3.000 km

Només Shoto coneix la veritable història del seu increïble viatge des de Texas fins a Massachusetts, als Estats Units. Les experiències del flat gat de carrer i les trobades que va tenir al llarg del camí són misteris que fascinaran per sempre. Tot i això, una cosa és segura: els amos de la mascota dormen millor aquesta nit, després de retrobar-se amb el seu primer gat familiar després d'una recerca de dos anys.

Més de 3.000 quilòmetres separaven Shoto de la seva família de Texas, que es van enfrontar a l'impensible quan el seu estimat gat va desaparèixer durant una brutal onada de fred al gener.

Tot i la recerca intensa, mai va ser trobat fins que la Societat Protectora d'Animals Dakin a Springfield, Massachusetts, els va fer una trucada que ho va canviar tot.

Els membres del personal del refugi es van quedar incrèduls recentment després que un bon samarità portés un gat fràgil que necessitava ajuda. Un escàner de microxip va emetre un xiulet quan es va col·locar sobre l?implant del felí. Era Shoto.

Quan el codi d'àrea de Massachusetts de Dakin va aparèixer al telèfon de la família de Shoto, el propietari del gat gairebé el va desestimar pensant que era un venedor telefònic o una altra trucada no desitjada. “Afortunadament, vam poder establir contacte”, va dir el refugi.

Sense dubtar-ho, el propietari del gat va agafar el cotxe per conduir fins a Dakin, un viatge de 26 hores d'anada i tornada des de Texas, per reunir-se amb el seu estimat Shoto.

“Ningú, excepte Shoto, no sabrà mai com va arribar a Massachusetts”, afirma el refugi. “Aquesta aventura continuarà sent un secret per sempre”.

Dakin Humane Society va dir que se sentia honrada de reunir la família després de tant de temps separats, gràcies a l'increïble poder d'un microxip.

Tot i això, si bé els microxips són d'un valor incalculable per retrobar les mascotes perdudes, el refugi va dir que no són una solució de rastreig en temps real.

“Mantenir la informació de contacte del seu microxip actualitzada és fonamental en cas que passi el que és impensable: la seva mascota es perdi”, assenyala el refugi al seu lloc web.