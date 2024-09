Què sent una persona quan li cau un raig a sobre? Un supervivent ho explica tot

Un turista rus anomenat Pavel Smirnov, de 32 anys, es va salvar miraculosament de la mort després que un llamp l'arribés mentre ballava en un moll al popular centre turístic de Batumi, Geòrgia. Les càmeres de seguretat van capturar el dramàtic moment en què Pavel, gaudint de les seves vacances amb el seu germà i un amic, va ser copejat pel llamp i va caure a terra, deixant atònits els presents.

En caure a terra, Pavel va creure que estava a punt de morir. Va descriure l'horror del moment: "El primer que vaig veure va ser un túnel de llum. Estàs ballant i, un segon després, sents que mors". A continuació, va relatar com es va sentir al moment: "Tot crema com si fos a l'infern, em costa respirar, i els meus braços i cames no responen". Va pensar que el seu fi era a prop, amb el cos en flames i un dolor insuportable recorrent-li les entranyes.

El seu germà, que miraculosament va sortir il·lès juntament amb el seu amic, va apagar les flames que envoltaven la samarreta de l'afectat. En recuperar la consciència, Pavel estava convençut que havia quedat discapacitat. "Sentia dolor per les cremades a tot arreu, des dels intestins fins a les cames, i respirar era gairebé impossible", ha recordat. Va afegir que, en aquell moment, va pensar: "Bé, sembla que la mort és normal, és una pena que tot acabi tan ràpid".

Les sabatilles de Pavel van quedar destrossades i la seva pell mostrava cremades severes . Els seus pantalons curts estaven tan malmesos que semblaven haver rebut trets. Tot i la gravetat de l'incident, Pavel va tenir la fortuna de no patir ferides majors. Els metges ho van descriure com un "miracle", considerant que la majoria de persones no sobreviuen a un impacte directe d'un llamp amb tan pocs danys.

Pavel va ser hospitalitzat per a observació, però els metges esperen que aviat pugui tornar a casa. Encara que la seva experiència va ser esfereïdora, la seva supervivència és un recordatori sorprenent dels impredictibles miracles que poden passar enmig de l'adversitat.