Un gat de 17 quilos es queda atrapat en un sabater mentre intentava fugir d'un campament per a grossos

Kroshik, el gat gros que va quedar atrapat en un sabater

Gairebé ho aconsegueix! Kroshik, un simpàtic i corpulent gat rus que pesa 17 quilos, es va convertir en protagonista d'una còmica escena digna de pel·lícula quan intentava fugir del seu centre de rehabilitació a Perm, Rússia. El seu audaç pla va fracassar de manera èpica quan va quedar atrapat en un sabater, amb el cap ficat en un Croc blau.

Kroshik, el gat que va voler ser ninja... però va acabar disfressat de pantufla

Kroshik, el nom del qual significa "migajas" en rus (pel seu talent per devorar menjar), estava en plena "operació fugida" quan va ser descobert pel personal del refugi. L'experta en rehabilitació Ekaterina Bedakova no va poder evitar compartir la història a Telegram l'11 de setembre: "Kroshik va causar un bon enrenou avui i va intentar escapar-se. Estava molt molest quan el vam trobar disfressat de pantufla, però després d'una ració de menjar, es va calmar ".

De "gat golafre" a estrella de la cinta de córrer

La vida de Kroshik no ha estat fàcil. Fa tot just una setmana va ser rescatat d'un hospital, on havia estat menjant galetes i sopa diàriament, cosa que el va portar a la seva impressionant mida actual. Per salvar-lo de la seva "vida sedentària", el refugi Matroskin el va posar en un rigorós pla de pèrdua de pes.

Entre els seus nous hàbits: una dieta saludable i sessions d'exercici a la cinta de córrer, amb un toc especial. Camina en un tanc d'aigua per alleujar les articulacions! I per si no n'hi hagués prou, li van afaitar la panxa per facilitar-ne l'assecat després dels exercicis aquàtics.

Un gat molt actiu... encara que segueixi intentant escapar

Tot i el seu recent intent de fuga fallida, els veterinaris estan optimistes. Amb la rutina d'exercicis i dieta, Kroshik perdrà entre 50 i 70 grams a la setmana. Segons Bedakova, l'intent d'escapatòria és un bon senyal que Kroshik continua sent un “tipus molt actiu”.

Sembla que Kroshik no serà el proper gat ninja, però la seva història ja ha conquerit cors a internet... i alguns Crocs també.