Ed Sheeran demana ajuda per trobar una fan: ¡Mira el moment viral!

Ed Sheeran cantant al canal - Canva Pro

Ed Sheeran ha protagonitzat un dels moments més inesperats i virals de les xarxes socials. Durant un passeig amb barca per un canal, el cantant va sorprendre una noia que estava practicant running. En creuar-se els camins, Sheeran, amb guitarra a la mà, li va preguntar si volia escoltar una cançó. La seguidora no va dubtar a demanar-li una interpretació i gravar el moment màgic, que també va ser capturat per un dels acompanyants de l'artista des de la barca.

El més curiós és que, després de la trobada, Ed Sheeran no tenia manera de contactar amb la jove, per la qual cosa va recórrer als seus seguidors. A les seves xarxes, el cantant va compartir el vídeo amb un missatge: “Estava filmant un vídeo al canal quan una noia em va demanar una cançó. Si algú la coneix, feu-m'ho saber perquè puguem tenir el seu vídeo i així ens fem unes rialles”.

La publicació va provocar una onada de comentaris enginyosos dels seus seguidors, entre els quals destaquen: "Potser aquest és el meu senyal per començar a córrer..." o "El millor vídeo a internet". Finalment, i gràcies al poder de les xarxes, Sheeran va aconseguir trobar la jove, que havia pujat la perspectiva del moment en la seva història d'Instagram. "Això va ser superinesperat i molt bonic. Gràcies", va escriure la fan al cantant. Ell, per la seva banda, va respondre: "M'alegro que en gaudissis".

Una trobada inoblidable que mostra la proximitat i el bon humor d'Ed Sheeran amb els seus seguidors!