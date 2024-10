Una usuària de TikTok alerta que va trobar cucs a la seva comanda de Shein

Foto: TikTok @emma.coad.3, Shein

Una usuària de TikTok ha causat enrenou a les xarxes socials després de compartir un vídeo en què mostra tres cucs vius dins d'una comanda que havia fet a la botiga de moda en línia Shein. La jove, identificada com a @emma.coad.3 a la plataforma, va publicar la seva experiència, que ràpidament es va fer viral, provocant una onada de reaccions i preocupacions entre altres clients de la botiga.

Al vídeo, la jove mostra els cucs movent-se sobre un plat. Segons el seu relat, els insectes, que feien al voltant de cinc centímetres, van caure sobre els seus peus quan va bolcar el contingut de les borses de la comanda. "Podria vomitar ara mateix", va comentar mentre gravava el vídeo.

Immediatament després de descobrir els cucs, la usuària va contactar amb el servei d'atenció al client de Shein per informar-los sobre la situació. Tot i això, segons el seu testimoni, l'empresa inicialment es va negar a assumir la responsabilitat de l'incident. "Em van dir que no era culpa seva i que no es fan responsables del que vaig trobar al paquet", va explicar. A més, va esmentar que Shein no li va oferir un reemborsament en un primer moment, cosa que li va generar encara més frustració.

L'experiència de la jove ha desencadenat una onada de comentaris a TikTok, on molts usuaris van expressar el seu temor que els passés el mateix. "Acabo de buidar la meva cistella ", va escriure un usuari, mentre que un altre va comentar: "Estic plorant, el meu paquet està en camí".

Davant la viralització del vídeo, Shein va emetre una resposta oficial assegurant que van investigar l'incident i que el paquet havia passat pels controls de qualitat abans de sortir de les instal·lacions. Tot i això, l'empresa finalment va oferir una devolució completa a l'afectada. "Estem en contacte amb la clienta i li hem ofert una solució", va declarar un portaveu de Shein.