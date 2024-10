El presentador Joaquín Castellón deixa en ridícul Roma Gallardo: "Fes zoom..."

Joaquín Castellón deixa per terra Roma Gallardo

L'enfrontament entre Joaquín Castellón, presentador del nou programa de La Sexta 'Conspiranoicos', i el youtuber Roma Gallardo ha deixat un dels moments televisius més comentats de l'any. Gallardo, després de ser objecte de crítiques al programa, va decidir contraatacar llançant acusacions personals contra Castellón, però la resposta del presentador ha fet parlar molt.

Roma Gallardo acusa Joaquín Castellón de banyut

En un vídeo publicat al seu canal, Roma Gallardo va intentar defensar-se de les crítiques de 'Conspiranoicos' amb una dura acusació: va assegurar que havia tingut una relació amb la núvia de Joaquín Castellón mentre tots dos encara estaven junts. Aquestes van ser les paraules de Gallardo:

"Va ser infidel a la seva parella amb mi. Jo no sabia que tenia parella aleshores i resulta que aquesta persona farà un programa a La Sexta que s'estrena demà i que em traurà a mi per explicar moltes mentides", va dir Gallardo .

El youtuber també va assegurar tenir proves i converses que alertaven l'equip del programa que la informació que emetrien era falsa, però que Castellón hauria decidit seguir endavant amb la història: "Sabint que aquestes coses que explicarà no són veritat , la pròpia gent d'aquest programa se'l va alertar, també li va dir la seva pròpia ex, jo tinc la conversa i aquesta persona va dir 'que es fota, la gent vol carnassa i és fàcil ficar-los a tots al mateix sac'".

La contundent resposta de Joaquín Castellón

Davant les acusacions de Gallardo, Joaquín Castellón no va dubtar a respondre al seu programa de forma contundent. Però allò que realment va sorprendre l'audiència va ser la seva enginyosa i subtil reacció. En començar, Castellón va desafiar el youtuber a presentar les proves que afirmava tenir: "Treure aquestes converses perquè no existeix, no hi ha por."

Tot i això, el més destacat va arribar quan va abordar l'acusació d'infidelitat. Amb una estratègia simple però efectiva, Castellón va demanar al seu equip: "Respecte a això de la meva xicota, un matís, un detall. Dius que et vas ficar al llit amb ella mentre estava amb mi... Apropar la càmera un segon si podeu, per favor. Fes-me zoom".

En aquell moment, el presentador va mostrar una polsera amb la bandera LGTBIQ+ al canell, suggerint de manera indirecta que l'acusació no tenia fonament, ja que la seva parella no és precisament una dona. El gest va ser clar, directe i contundent, convertint-se ràpidament en viral a les xarxes socials, on molts van elogiar la manera com Castellón va manejar la situació sense necessitat de recórrer a paraules ofensives o confrontacions més directes.

Aquest intercanvi ha generat una onada de comentaris i reaccions, consolidant 'Conspiranoicos' com un dels programes més polèmics i seguits a La Sexta, i deixant Roma Gallardo en una situació complicada davant la inesperada resposta de Castellón.