La selecció espanyola acorrala a Broncano: Què passarà amb La Revuelta?

L'èxit de 'La Revuelta', el nou programa de David Broncano a RTVE, ha estat indiscutible fins ara. Amb audiències sòlides i aconseguint vèncer 'El Hormiguero' en diverses ocasions, el format ha encantat el públic i fins i tot els crítics més durs. Tot i això, el programa s'enfronta a un gran desafiament: els partits de la Selecció espanyola coincidiran amb la seva emissió en els propers mesos, i podrien treure'ls de la franja horària que tan bons resultats els ha donat.

L'alarma va saltar quan un membre del públic va preguntar durant l'emissió si hi hauria programa dimarts 15 d'octubre i dilluns 18 de novembre, dates en què la selecció jugarà a la mateixa hora. Al principi, Broncano s'ho va prendre amb humor, fent broma que calia "avisar la Federació per canviar el partit". Però aviat es va adonar que era un problema real que podria afectar 'La Revuelta' .

Broncano i el seu equip, entre bromes i solucions

Per resoldre el dilema, Broncano va acudir al seu productor delegat de RTVE, que va suggerir dues opcions viables: fer un programa curt durant el descans del partit o emetre 'La Revuelta' després del matx, en horari prime time. Aquesta última opció va semblar la més atractiva per a l'equip, que va mostrar la seva preferència per moure's a l'horari estel·lar en lloc de mantenir-se a l' access durant els dies en qüestió.

Abans de decidir, Broncano va llançar més idees divertides, proposant que Luis de la Fuente, seleccionador nacional, fes que els partits comencessin més aviat per no afectar la programació de TVE.

Dimarts que ve, 15 d'octubre, serà la primera prova per a 'La Revuelta' , i els seguidors del programa estaran atents per veure com manegen aquest repte inesperat. Adaptaran el format, canviaran d?horari o buscaran una solució creativa per no perdre l?impuls que han guanyat? Només el temps ho dirà.