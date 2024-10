VÍDEO | El gran drama de Rajoy: no sap beure aigua amb els nous taps adherits a les ampolles

Fotomuntatge de Mariano Rajoy - Canva Pro

Mariano Rajoy ho ha tornat a fer. Durant la participació al Fòrum La Toja, l'expresident d'Espanya es va sumar al club de les queixes pels nous taps de les ampolles, dissenyats per reduir residus plàstics. "Fa un mes estava amb una botelleta d'aquestes i veia que no podia… Em vaig posar fet un circ", confessava Rajoy davant del públic, afegint la seva preocupació per com aquestes regulacions europees "dificulten molt les coses" a qui intenten generar riquesa.

L'escena, que per a molts ha estat motiu de riure, planteja una pregunta incòmoda: fins on arriba la nostra resistència per lluitar contra el canvi climàtic? Si una figura pública com Rajoy té problemes amb una cosa tan senzilla com un tap ecològic, quina esperança queda per enfrontar la crisi ambiental que amenaça el nostre futur?

Els cunyadismes i la ceguesa climàtica

Rajoy no està només en aquest “club del cunyadisme”. Pérez-Reverte i Xavier García Albiol també han expressat les seves queixes sobre els taps, unint-se al cor dels que semblen més preocupats per la seva comoditat personal que per reduir la contaminació plàstica. En un moment on els científics alerten sobre la urgència d'actuar contra el canvi climàtic, veure figures públiques tan influents mostrar rebuig davant d'un petit canvi pel bé comú és descoratjador.

El nou disseny dels taps, que manté les tapes unides a les ampolles, cerca frenar l'impacte ambiental dels residus plàstics, facilitant-ne el reciclatge. Encara que aparentment trivial, el plàstic representa un dels reptes ecològics més grans. En lloc de centrar-se en com pot resultar d'incòmode adaptar-se a aquests canvis, ens hauríem de preguntar si la comoditat justifica seguir acumulant tones d'escombraries que afecten el nostre planeta.

Una anècdota còmica, però una realitat seriosa

Tot i que molts mitjans han retratat l'anècdota de Rajoy com "un moment divertit", la veritat és que és un reflex del menyspreu de certs sectors cap als petits esforços necessaris per frenar la crisi climàtica. Què passarà si no podem ni tan sols ajustar els nostres costums a gestos tan simples com obrir una ampolla amb un tap adherit? Si no estem disposats a fer aquest tipus de passos mínims, les perspectives de lluitar efectivament contra el canvi climàtic són descoratjadores.

El missatge de Rajoy? Si els líders polítics i figures públiques no prenen seriosament les solucions, encara que petites, per abordar la crisi ambiental, el futur del nostre planeta es veu cada cop més fosc.

El vídeo