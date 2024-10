Descobreixen a Escòcia un fong que converteix les aranyes en "zombis"

Foto: Flickr

Un fong de la família Cordyceps , conegut com Gibellula , ha estat descobert recentment a Escòcia, on ha aparegut en comptades ocasions durant els últims 70 anys. Aquest fong té un comportament aterridor: s'adhereix a les aranyes, les envaeix i les consumeix des de dins, transformant-les en allò que alguns anomenen “zombis”. Després de consumir-les, el Gibellula allibera tiges del cos de l'aranya, que escampen espores per infectar altres víctimes.

El naturalista aficionat Ben Mitchell ha estat testimoni d'aquest fenomen dues vegades mentre treballava al Projecte de Restauració de l'Hàbitat de West Cowal, a Argyll i Bute. Mitchell va expressar la seva fascinació pel descobriment, destacant que, malgrat haver trobat moltes espècies, la Gibellula és la seva preferida.

"És una mica ombrívol, però increïble", va comentar Mitchell en observar com el fong força les aranyes a moure's cap al revers de les fulles abans de matar-les. "Potser ho fan perquè les espores estiguin protegides de la pluja i caiguin sobre altres aranyes desprevingudes", va afegir.

Inspiració de The Last of Us

El fong Cordyceps , que va inspirar la famosa sèrie apocalíptica The Last of Us , només infecta insectes i artròpodes. A la sèrie, una infecció cerebral causada per un fong similar provoca una pandèmia que transforma els humans en zombis. Tot i que la realitat no és tan extrema, el comportament de la Gibellula és un recordatori dels complexos i sorprenents processos que ocorren a la natura.

El Projecte de Restauració de l'Hàbitat de West Cowal abasta 45.000 hectàrees de la Península de Cowal i està centrat a reviure la selva tropical temperada de la regió, protegint-ne els valuosos ecosistemes. Gràcies a iniciatives com aquesta, es poden fer descobriments com el de la Gibellula , que destaca la biodiversitat oculta en aquests entorns únics i la importància de conservar-los.