VÍDEO: Acomiaden en directe un presentador estrella de la televisió

Foto: Twitter @BereniceDiazG, CanvaPro de Shine Collections

Gustavo Macalpin, reconegut periodista i presentador de notícies a Canal 66 de Mexicali (Mèxic), va viure un moment insòlit en ser acomiadat durant una transmissió en viu. L'incident, que ràpidament es va viralitzar en xarxes socials, va passar quan el director de la cadena, Luis Arnoldo Cabada, va interrompre el programa per anunciar-li que aquest seria el seu "últim dia" al capdavant de les càmeres, esmentant que "tot té un cicle" .

L'inesperat acomiadament ha generat un enorme enrenou a internet, on els usuaris es pregunten les veritables raons darrere aquesta decisió. Tot i que no s'han donat a conèixer les causes oficials, els rumors apunten que les crítiques de Macalpin cap a Carlos Torres, marit de la governadora de Baixa Califòrnia, Marina del Pilar Àvila Olmeda, hi podrien haver influït. Aquestes especulacions han cobrat força, alimentades per la polarització política a la regió.

Macalpin, per part seva, es va mostrar sorprès però agraït durant la seva última intervenció en viu. "Va ser una manera força estranya d'informar-me, però estic molt content per l'oportunitat que vaig tenir durant aquests sis anys i mig", va declarar el periodista. A més, ha emfatitzat que no té remordiments sobre el seu exercici al programa: "No he fet res incorrecte en aquests gairebé set anys. Ho dic amb orgull", ha afegit amb fermesa.

El cas ha provocat un intens debat a l'esfera pública, amb veus a favor i en contra de la manera com va ser gestionat el seu acomiadament. Mentre que alguns veuen en aquest fet una possible represàlia política, altres creuen que simplement es tracta d'una decisió administrativa de la cadena. Sigui quina sigui la raó, la veritat és que l'acomiadament de Macalpin ha posat al centre d'atenció la llibertat d'expressió i les dinàmiques de poder als mitjans locals.