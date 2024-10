VÍDEO: Pau Padilla es menja el terra en ensopegar amb la bicicleta

Foto: EuropaPress, Instagram @paz_padilla

Paz Padilla , la presentadora i humorista gaditana Paz Padilla, és un dels personatges més còmics d'Espanya. De forma voluntària o involuntària, aconsegueix arrencar-nos un riure amb qualsevol acció o broma, i així ho ha fet aquestes últimes hores després de compartir la caiguda que ha patit anant en bicicleta per Hong Kong.

Durant la seva estada, Paz va decidir llogar una bicicleta per descobrir un famós parc local. Tot i això, el que prometia ser un passeig relaxant es va transformar en un petit contratemps. Mentre gaudia del passeig i saludava la persona que la gravava, l'actriu va patir una aparatosa caiguda que, encara que no va resultar greu, va deixar marques al genoll dret i colze esquerre. Amb el seu característic sentit de l'humor, Pau va compartir l'anècdota amb els seus seguidors, mostrant les ferides i comentant amb lleugeresa: "Això està bé", referint-se al seu estat, mentre feia broma sobre els arbres que l'havien envoltat durant l'incident.

Tot i la petita ensopegada, la presentadora no es va deixar desanimar. Amb una actitud positiva, va optar per una bicicleta més petita i de tres rodes, cosa que li va permetre continuar explorant el parc sense més contratemps. Al seu vídeo, se la pot veure gaudint dels llocs més emblemàtics del parc, mostrant que, encara que les caigudes poden ser inesperades, la seva capacitat per riure's de si mateixa i seguir endavant és el que realment la defineix.

El viatge de Paz Padilla a Hong Kong és un recordatori que, malgrat els desafiaments i les petites adversitats que puguin sorgir, l'humor i la resiliència sempre poden sortir. Els seus seguidors l'aplaudeixen no només pel carisma, sinó també per l'habilitat per trobar el riure fins i tot en els moments menys afortunats. Sens dubte, una experiència inoblidable per a la gaditana!