La profecia d'Antonio Maestre: l'escàndol d'Errejón destruirà Podem i Sumar

Antonio Maestre - Fotomuntatge de Canva Pro

El cas recent de violència masclista que involucra Íñigo Errejón ha desencadenat una crisi política sense precedents a l'espai de l'esquerra espanyola, obrint profundes esquerdes a Podem i Sumar. Segons el periodista Antonio Maestre, aquest cas amenaça de ser “la demolició de la clau de volta de l'espai”, i adverteix que la tensió entre les formacions les podria acabar destruint a totes dues, sense importar les sigles.

Les declaracions de Pablo Fernández, secretari d'organització de Podemos, han afegit combustible a l'escàndol. Fernández afirma haver advertit Yolanda Díaz, líder de Sumar, sobre les acusacions de violència masclista contra Errejón l'estiu del 2023, quan les dues formacions compartien plataforma per a les eleccions generals. L'alerta es basava en un fil publicat a X (anteriorment Twitter) que relatava actituds violentes atribuïdes a l'exportaveu de Sumar. Tot i això, segons Fernández, Díaz no va actuar en conseqüència.

El cas va cobrar rellevància pública quan la periodista Cristina Fallarás va compartir una sèrie de missatges anònims a Instagram que detallaven acusacions de violència masclista per part d'Errejón. La situació va escalar amb la denúncia judicial de l?actriu i presentadora Elisa Mouliáa, que descriu un presumpte episodi d?agressió sexual per part del polític. En resposta, Sumar va convocar una roda de premsa, mentre que en xarxes i mitjans es qüestiona la gestió d'aquestes acusacions per les diverses formacions i l'efectivitat dels seus protocols d'actuació contra la violència de gènere.

La tensió creix amb l'afirmació de Fernández sobre la "minimització" del cas per part d'Errejón i el seu cap de gabinet, Loreto Arenillas, al si de Más Madrid. Aquest dilluns, la formació que lideren Mónica García i Manuela Bergerot va anunciar el cessament d'Arenillas. En aquest context, l'advertiment de Maestre ressona encara més fort: l'escàndol Errejón podria enfonsar l'entramat polític d'esquerra construït al voltant de Sumar i Podemos.