Descobreixen que Miquel Àngel va pintar una dona amb càncer de mama a la Capella Sixtina

La Capella Sixtina. Foto: EuropaPress

Una nova investigació multidisciplinària proposa que el fresc de Miquel Àngel "El diluvi" de la Capella Sixtina retrata una dona jove que presenta signes compatibles amb el càncer de mama. Les imatges dels pits poden tenir un significat simbòlic a les obres d'art, ja que sovint representen la maternitat o ressalten la feminitat.

De vegades, l'art representa condicions patològiques, cosa que genera un debat sobre la intenció i el significat d'aquestes representacions. Un tret patològic capturat en una pintura és un esdeveniment presenciat que documenta una observació física o és un símbol de res més? A l'estudi, "Va pintar Miquel Àngel a una dona adulta jove amb càncer de mama a 'El diluvio' (Capella Sixtina, Roma)?", publicat a The Breast, experts d'Alemanya, Itàlia, França, Àustria i el Regne Unit que abasten camps com la història de l'art, la medicina, la genètica i la patologia, es van centrar en una figura femenina específica al costat dret de “El diluvi”, utilitzant les pautes per a l'iconodiagnòstic.

"El diluvi universal" (també anomenat "El diluvi") és la primera escena que Miquel Àngel va pintar al sostre de la Capella Sixtina el 1508. La dona està representada gairebé nua, amb només un mocador blau al cap (que indica la seva estat civil) i una capa blava. Darrere seu hi ha un nen petit que sembla estar plorant.

L' iconodiagnòstic és un procés d'anàlisi mèdica que cerca signes clínics de trastorns i malalties mèdiques en obres d'art. Sovint es fa servir per proporcionar informació sobre patologies en diferents períodes paleohistòrics.

El procés requereix la col·laboració entre els experts en biomedicina, història mèdica i història de l'art abans d'arribar a qualsevol conclusió. Segons l'anàlisi, dirigit pel patòleg forense Andreas G. Nerlich de la Universitat Ludwig Maximilians de Munic, el seu pit esquerre sembla normal, mostrant ptosi associada a l'edat oa la lactància materna amb un mugró prominent i contorns suaus.

Al segon tram de la volta de la Capella Sixtina, Miguel Ángel i els seus col·laboradors van representar El Diluvio. Foto: EuropaPress

El seu pit dret presenta anomalies significatives, amb un mugró retret i deformat, pell areolar retreta amb erosió a l'àrea medial i una esquerda profunda que s'assembla a una cicatriu sobre el mugró. Les protuberàncies subtils al quadrant superior medial i cap a l'aixella suggereixen la presència de bonys, possiblement indicant ganglis limfàtics engrandits.

Miquel Àngel va ajudar en autòpsies

La familiaritat de Miquel Àngel amb l'anatomia humana li pot haver permès representar característiques patològiques específiques amb precisió. L'estudi apunta a l'època en què Miquel Àngel va ajudar en autòpsies a partir dels 17 anys, on hauria observat patologies que possiblement incloïen càncer de mama. Trobar aquestes anomalies patològiques específiques al pit dret de la dona podria suggerir la representació intencional duna malaltia.

L'equip va seguir les pautes d'iconodiagnòstic per fer una anàlisi exhaustiva, inclòs el diagnòstic d'exclusió i l'avaluació de qualsevol artefacte de restauració a la fresca. Van considerar la mastitis tuberculosa i la mastitis puerperal, afeccions prevalents durant el Renaixement, però es van descartar. Les afeccions cròniques com la mastitis de cèl·lules plasmàtiques, que s'observen típicament en dones grans, també es van descartar degut a la seva joventut aparent.

Les comparacions amb altres obres de Miquel Àngel revelen que, per descomptat, era força capaç de representar el pit femení sa. En les figures femenines de "El Judici Final" i en escultures com "Amanecer" i "Nit" de la Capella dels Mèdici, els pits estan representats amb una simetria lliure de signes patològics, cosa que reforça la idea que les anomalies a "El Diluvi" van ser deliberades. L'anàlisi de la investigació va concloure que les característiques observades s'alineen amb l'evidència requerida per a una iconodiagnòstic consistent amb el carcinoma de mama.

El context teològic del Diluvi il·lustra un càstig diví que s'imposa a tota la humanitat. Com s'assenyala a l'estudi, molts dels personatges estan fent actes pecaminosos fins i tot quan les aigües del diluvi pugen. No s'esmenta com la condició de la dona és un estrany contrast amb aquest context. Un diluvi d'ira divina o no, el seu patiment estaria succeint de tota manera. El motiu del plor del seu fill també sembla estar menys relacionat amb el diluvi que està ofegant el món, i més per la preocupació per sa mare.

Curiosament, un cavall proper que els vigila és l'únic animal representat, ja que la resta presumiblement va aconseguir pujar a bord de l' Arca de Noè a la distància. Hi ha una història ben establerta de la mare de Miquel Àngel, Francesca Del Sera, que va caure d'un cavall mentre n'estava embarassada. Tots dos van sobreviure il·lesos en el que es va considerar a la família un miracle.

Va passar el mateix dia de la festivitat de Sant Miquel Arcàngel, que és, segons es diu, la raó per la qual el nen es diria Miquel Àngel. També és intrigant que el nen darrere de la dona sembli tenir al voltant de cinc o sis anys, la mateixa edat que tenia Miquel Àngel quan la seva mare va morir a l'edat de 30 anys després d'una malaltia perllongada, segons l'estudi.

Si Francesca és la representada, pot ser la raó de la representació detallada de la patologia que potser li va treure la vida. També podria explicar perquè el nen sembla sostenir una cosa que s'assembla molt a un bisturí, argumenta l'anàlisi.