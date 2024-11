Alfafar desmenteix la mentira de Vito Quiles i Alvise Pérez: les donacions de roba no van anar a l'abocador

Foto: Twitter, CanvaPro d'Anne

Al riu regirat sempre hi ha alguna cosa a pescar, i aquest és el mètode que utilitza la ultradreta per seguir enervant la gent. Un dels 'agitadors' més coneguts al panorama espanyol és Vito Quiles, que amb l'eurodiputat Alvise Pérez utilitzen desgràcies per seguir criticant l'esquerra.

Com no podia ser d'una altra manera, també han utilitzat la catàstrofe de la DANA, i és que Quiles va publicar un vídeo en què apareixia un camió abocant bosses en un abocador sense que se'n pugui confirmar a simple vista el contingut. Tot i això, ell afirmava que es tractava de roba que havia donat la gent per als afectats de la DANA. A més, també insinuava que l'administració estaria tractant de la mateixa manera altres recursos d'ajuda, com ara aliments.

D'altra banda, Alvise Pérez, en un camió ple de caixes el contingut de les quals tampoc no es distingeix, acusa l'administració d'incompetent i assegura que la roba donada s'enduria a l'abocador "per ser cremada" per falta de logística per distribuir-la.

Tot i això, l' Ajuntament d'Alfafar ha desmentit categòricament aquesta mentida. "Estem en una emergència provocada per una inundació, que ha deixat diversos centímetres de fang a les voreres, de manera que la roba que s'ha deixat descontroladament a la via pública durant la nit i que es troba en males condicions per l'aigua, fang i brutícia, no pot ser reutilitzada. Els equips sanitaris insisteixen que aquesta roba representa un focus d'insalubritat i, per tant, ha de ser gestionada com qualsevol altre residu. no hi podem fer res per recuperar-la", explicaven en una publicació d'Instagram.

En última instància, ha demanat que cessin els crits d'informació falsa que poc ajuden en qualsevol situació, però encara menys en desgràcies com la que ha tingut lloc a València.