Paloma Cervilla troba el culpable de la gestió de la DANA i les xarxes no la perdonen

La periodista Paloma Cervilla, de The Objective, ha protagonitzat un curiós moment al programa En boca de tots de Cuatro, on ha assenyalat equivocadament a la "Conferència Hidrogràfica del Guadalquivir" com a responsable de la gestió de la recent DANA a València. Aquest divendres, els seus comentaris han generat una allau de crítiques i burles a les xarxes socials, especialment a X (anteriorment Twitter), on els usuaris no han trigat a reaccionar davant el lapsus.

La confusió de Cervilla ha sorprès molts, ja que ha comès dos errors en la seva intervenció. Primer, ha esmentat la Conferència en lloc de la Confederació, el terme correcte per referir-se a les institucions encarregades de la gestió dels rius a Espanya. A més, ha al·ludit a la del Guadalquivir, entitat que s'encarrega de les aigües d'aquest riu a Andalusia, sense cap connexió amb els rius desbordats a la Comunitat Valenciana. La institució correcta en aquest cas és la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, responsable dels rius afectats per la DANA.

Les xarxes reaccionen amb humor i crítiques

El tuiter Guillermo Guijarro ha estat un dels primers a assenyalar l'error al compte, compartint un missatge irònic:

“‼️URGENT‼️ Després d'una setmana retreuent les responsabilitats entre les diferents administracions i organismes, PALOMA CERVILLA destaa el veritable responsable... LA CONFERÈNCIA HIDROGRÀFICA DEL GUADALQUIVIR! I EL CLAVE!”

El tuit de Guijarro ha provocat una sèrie de respostes carregades d'humor i crítica. Usuaris com @JosJimn27006332 han comentat:

"Confondre 'Guadalquivir amb Xúquer' i 'Conferència amb Confederació' més que un lapsus és d'una ignorància supina; demostra escassa cultura, grollera gosadia i vergonya aliena. És un perill públic seguir comptant amb aquesta tertuliana que desvirtua la realitat sense immutar-se".

Un altre usuari, @GatomaraUnico, ha fet broma sobre l'error: