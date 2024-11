L'última predicció dels Simpson! Què passarà el 17 de novembre del 2024?

Els Simpson. Foto: GoodFon.com

Des de la seva estrena el 17 de novembre de 1989, Los Simpson s?han consolidat com una sèrie icònica que retrata la vida d?una família disfuncional i entranyable. Homer, Marge, Bart, Lisa i Maggie han deixat una marca indeleble a la cultura pop ia les llars de milions de persones que s'asseuen davant del televisor per gaudir de les seves absurdes aventures. Tot i això, més enllà de la diversió, la sèrie és famosa per les seves prediccions, moltes de les quals semblen haver anticipat esdeveniments sorprenents.

Al llarg de les seves 36 temporades, Los Simpson ha predit amb precisió una varietat de fets . Segons Selman, si un estudia la història i analitza patrons, eventualment certes coses es compliran. això sembla que va més enllà d'un simple càlcul matemàtic.

Entre les prediccions més notables de la sèrie hi ha la compra de 20th Century Fox, l'elecció de Donald Trump com a president dels Estats Units, la tragèdia de l'11 de setembre, l'incendi de Notre-Dame i fins i tot el vestit morat de Kamala Harris al seu cerimònia d'investidura.

Però la predicció més recent apunta a una cosa encara més impactant: una apagada analògica global el 17 de novembre de 2024. A l'episodi 7 de la temporada 35, estrenat el 2023, es mostra com la família Simpson recorda una "gran apagada" que va deixar al món sense electricitat ni esperança.

Aquests tipus de coincidències s'estenen a altres episodis. En un, s'anticipa la lesió de Neymar al Mundial del 2014 contra Alemanya, i en un altre, emès el 1995, apareix un dispositiu molt similar als actuals rellotges intel·ligents. També el 1996, un capítol mostra un aparell a la mansió de Burns idèntic a l'iPod de primera generació.

Les prediccions dels Simpson desperten curiositat i debat. És només un reflex de les tendències i esdeveniments globals o hi ha alguna cosa més?