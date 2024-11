Les sorprenents paraules de Nostradamus que prediuen la mort del Papa Francesc el 2024

Aquesta predicció es podria complir en els propers mesos. Foto: EuropaPress, CanvaPro de GDJ

Una interpretació recent de les profecies de Nostradamus ha tornat a captar l'atenció mundial. Segons alguns estudiosos del profeta francès del segle XVI , una de les seves enigmàtiques prediccions assenyala que el Papa Francesc podria morir abans que finalitzi el 2024. Aquesta interpretació ha generat un intens debat sobre la precisió de les profecies de Nostradamus, conegudes per la seva ambigüitat i misteri.

Michel de Nostradamus, un metge i astròleg francès que va viure al segle XVI, segueix sent una figura controvertida segles després de la seva mort el 1566. La seva obra més coneguda, Las Profecías , és una col·lecció de 942 quartetes en què els seus seguidors afirmen que va predir amb exactitud esdeveniments com l'ascens de Napoleó, els atacs de l'11 de setembre, i fins i tot el desenvolupament de la intel·ligència artificial. No obstant això, la naturalesa vaga dels seus textos permet una àmplia varietat d'interpretacions, cosa que fa que qualsevol predicció atribuïda a Nostradamus estigui subjecta a un escrutini constant.

La possible referència al Papa Francesc

Recentment, una de les quartetes de Nostradamus ha estat relacionada amb el Papa Francesc. En ella, el profeta esmenta la "mort d'un pontífex molt ancià", cosa que alguns interpreten com una referència directa a l'actual Papa, que ha mostrat preocupacions sobre la seva salut i ha insinuat la possibilitat de renunciar si calgués.

Segons els entusiastes de Nostradamus, aquesta predicció es podria complir els propers mesos, anticipant un canvi en el lideratge de l'Església Catòlica.

Una altra quarteta relacionada suggereix que, després de la mort d'aquest "pontífex ancià", un nou líder de l'Església serà elegit: un romà d'edat avançada que exercirà una influència significativa, però potencialment divisiva, a la institució. Aquesta figura, segons els textos de Nostradamus, podria debilitar la posició de l'Església al món . A més, esmenta un futur papa que seria el darrer abans d'un esdeveniment apocalíptic, cosa que ha alimentat les especulacions sobre el futur de l'Església.

Tot i que les prediccions de Nostradamus continuen fascinant milions, els seus textos sempre han estat objecte d'interpretacions divergents i sovint s'adapten a les expectatives i temors de cada època. La recent atenció a les seves profecies sobre el Papa Francesc reflecteix tant la incertesa sobre el futur del pontífex com la perdurable atracció pels misteris del passat.