VÍDEO: Un jove rescata una dona gran que s'havia quedat atrapada enmig de la inundació a Màlaga

Les autoritats continuen demanant precaució als ciutadans. Foto: Twitter @ceciarmy

Enmig de la forta DANA que ha assotat Màlaga aquest dimecres, un jove s'ha convertit en un heroi en rescatar una dona gran que estava atrapada per la creixent d'aigua. El vídeo del rescat, compartit en xarxes socials, s'ha viralitzat ràpidament, mostrant la valentia i la solidaritat del jove en un moment crític. L'àvia, desorientada i en risc de ser arrossegada per les intenses pluges, va ser posada fora de perill gràcies a la ràpida intervenció del rescatador, que no va dubtar a arriscar-se per ajudar-la.

Aquest episodi s'emmarca en una jornada marcada per fortes pluges a la província de Màlaga, que han portat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a activar alertes a diversos punts. A la Vall del Guadalhorce ia la comarca de l'Axarquia, l'alerta va ser elevada a nivell vermell, cosa que significa "risc extrem". Segons les estimacions de l'Aemet, en aquestes àrees es podrien arribar a acumular fins a 120 litres per metre quadrat en només 12 hores.

Les pluges intenses, que ja han deixat registres de fins a 80 litres per metre quadrat a Màlaga capital, han posat en alerta les autoritats i han obligat a activar la fase d'emergència del Pla davant del risc d'inundacions. Les precipitacions han causat inundacions a diverses zones i han afectat greument la mobilitat i la seguretat dels ciutadans.

El director del centre meteorològic de l'Aemet a Màlaga, Jesús Riesco, ha explicat que, encara que ja s'han registrat pluges intenses, s'espera que el pitjor estigui per arribar al llarg de la jornada Les tempestes continuen afectant les comarques de Sol. i Guadalhorce, així com a l'Axarquia, amb acumulacions que poden superar els 100 litres per metre quadrat.

En aquest context d'emergència, s'han activat múltiples alertes a altres províncies andaluses, com Granada, Còrdova i Sevilla, on també es preveuen pluges intenses i possibles inundacions. La situació és especialment delicada a la subbètica cordovesa, la Vall del Guadalquivir a Jaén i la costa gaditana.

La valentia dels que, com el jove del vídeo, actuen desinteressadament per ajudar els més vulnerables esdevé crucial en moments d'adversitat. Les autoritats continuen demanant precaució als ciutadans i recomanen evitar desplaçaments innecessaris fins que la situació s'estabilitzi.