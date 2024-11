Aquest és l'home més sexy del 2024, segons la revista People

John Krasinski

La revista People ha elegit John Krasinski, conegut pels seus papers a The Office i Jack Ryan, com l'home viu més sexy del 2024. A la nova portada d'aquesta setmana, Krasinski, de 45 anys, apareix acompanyat d'una entrevista a la que l'actor expressa sorpresa i humor davant l'inesperat títol.

“En realitat, em vaig quedar sense paraules immediatament. No se'm va acudir res”, va revelar Krasinski entre rialles. “Potser m'estan prenent els cabells. No és així com acostumo a despertar-me, pensant: 'Serà aquest el dia que em demanaran que sigui l'home viu més sexy?'”, va dir fent broma l'actor, que resideix a Brooklyn amb la seva dona, l'actriu Emily Blunt, i les seves filles Hazel, de 10 anys, i Violet, de 8.

Krasinski també va esmentar l'emoció de Blunt en conèixer la notícia: “Estava molt emocionada”, va comentar, deixant veure el suport i l'humor amb què tots dos manegen la fama. nou temporades com Jim Halpert a The Office . Més tard, el seu èxit al thriller A Quiet Place , que va coescriure, dirigir i protagonitzar al costat de Blunt, el va catapultar a un altre nivell, donant pas a dues seqüeles.

La revista People tria cada any l'home viu més sexy del món, títol que en el passat han portat estrelles com Michael B. Jordan, Denzel Washington, Idris Elba i John Legend. A la seva entrevista, Krasinski es descriu com un “pare de família” i admet que li agrada gaudir de documentals a Netflix i dels contes que llegeix per a les seves filles abans de dormir.

La cursa de Krasinski segueix en ascens, ja que, a més del seu paper a Jack Ryan a la popular sèrie de Prime Video, recentment ha confirmat que el personatge serà portat a la gran pantalla en una nova adaptació cinematogràfica.