Pepe Rodríguez compara el 'León come gamba' amb el cas de Patricia Conde a MasterChef

El xef Pepe Rodríguez ha fet un repàs per la seva experiència a MasterChef durant una xerrada al podcast La Escalera Roja, recordant alguns dels moments i personatges més memorables del programa en els seus més de deu anys d'emissió. Durant la conversa, el jurat del concurs va compartir anècdotes dels concursants i va parlar sobre les diferències entre les edicions de famosos i anònims, expressant la seva preferència per la versió Celebrity: “Prefereixo l'edició de famosos, perquè un pot dir el que li doni la guanya. Sorgeixen coses surrealistes i apareixen personatges meravellosos que et diverteixen i entretenen”.

Rodríguez va recordar amb simpatia concursants cèlebres com Los Chunguitos, Flo, Anabel Alonso, Edu Soto, Silvia Abril, i Corbacho, entre d'altres. Tot i això, també va esmentar que al programa han passat celebritats que no han tingut la millor experiència. En relació amb els frecs entre els participants, es va referir a la darrera temporada i les tensions entre Pelayo Díaz i La Rivers, assenyalant que, encara que algunes d'aquestes tensions han estat molt comentades, moltes vegades el jurat no és conscient de tot el que passa en la convivència: “Hi ha moltes coses d'aquelles que se'ns escapen a Jordi, Samantha i mi”.

Pel que fa als conflictes entre concursants, el xef va comentar que ell manté una bona relació amb tots ells: "No tinc res en contra de cap mena, em semblen tots extraordinaris, cadascun amb les seves coses millors i pitjors. Tinc bon rotllo amb tots . Vinc a divertir-me i em fa pena quan hi ha hagut gent al Celebrity que no ho ha passat bé, que no ha entès el programa, i dic quina pena, perquè quan ho entens i ets allà la gent parla meravelles".

Al podcast, un dels temes que va sorgir va ser el famós “León come gamba”, aquell plat presentat per un concursant de la versió amateur del programa i que es va convertir en un moment icònic de MasterChef . En recordar aquest plat, Pepe va comentar que prefereix no fer bromes sobre el tema, ja que sap que el mateix concursant no ho pren com una cosa graciosa. En aquest punt, Rodríguez va aprofitar per fer una comparació amb el polèmic cas de Patricia Conde a MasterChef Celebrity 2022, esmentant la seva sorpresa davant la reacció de l'actriu i presentadora després del seu pas pel programa.

“De vegades ens volen revestir. Hi ha gent... Mira, Patricia Conde. No sé què li va passar a Patricia Conde, pobreta. No sé què va passar, m'agradaria parlar amb ella perquè teníem bon rotllo. Estem sopant, prenent una copa, estem parlant i de sobte ella se'n va del programa una mica que tal. No sé què hi ha passat. Jo no ho sé. Per carregar contra el programa. Entendria que carregués contra nosaltres: 'és que Pepe és un imbècil que es creu més', o Jordi o Samantha. Però carrega amb els seus propis companys, això ja és l'última cosa. I dic quina pena, què ha passat aquí, jo no m'he assabentat, què ha pogut passar. Em fa pena. No és a la meva mà si no ho solucionaria i diria: 'què t'ha passat, tia? què no he dit? què ha passat? què passa?' Si no ho gaudeix l'oncle que hi és, jo no ho gaudeixo”, va dir Pepe, en relació a la situació de Patricia Conde.

Cal recordar que Patricia Conde va ser una de les concursants que més temps va romandre al programa en la seva edició, però en finalitzar MasterChef Celebrity , l'actriu va criticar obertament el format. Comte va comentar llavors que l'enfocament del programa l'havia sorprès, assegurant: “Un dia ens van dir 'això és un xou, no un programa de cuina'. Hi ha hagut amor, hi ha hagut guerres, jo sempre he estat partidària de l'amor i de l'humor. I quan em criden o no em tracten bé, no ho sé gestionar”.

La comparació de Pepe Rodríguez entre el cas del “León come gamba” i el de Patricia Conde reflecteix la visió del xef sobre aquells concursants que no arriben a connectar amb l'essència del programa o que, en paraules de Pepe, no aconsegueixen “entendre el programa”, cosa que acaba afectant no només la seva experiència, sinó també la del jurat.