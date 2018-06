Barcelona estrena les noves línies de bus D50, V9 i V33 des del 25 de juny

L'Ajuntament de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han desplegat el 25 de juny tres noves línies de la Nova Xarxa de Bus d'alta capacitat: la línia diagonal D50 i dues verticals, la V9 i la V33.





Amb la incorporació d'aquestes tres línies, s'arriba a les 23 d'altes prestacions, i es preveu que, en conjunt, transportin 390.000 viatgers en els dies laborables, a prop el 53% del passatge de la xarxa d'autobusos de TMB.





La línia D50 fa el trajecte entre Paral·lel i Ciutat Meridiana, amb les línies de referència 24 (modificada) i les línies 50 i 51 (substituïdes), amb una freqüència de vuit minuts entre les 7 i les 21 hores en dies laborables, i que permet la connexió amb les línies V9, V11 i D20.





En relació a la línia V9, entre Poble Sec i Sarrià, s'ha pres com a referència les línies 41 i 66 (substituïdes), amb una freqüències de vuit minuts de 7 a 21 hores en dies laborables, i que passa per Sant Antoni i la Nova Esquerra de l'Eixample, en un eix que transcorre de pujada per Entença i, de baixada, per Viladomat.





La línia V33, de Fòrum-Campus Besòs a Santa Coloma, té com a referència les línies 42 i 143 (substituïdes), i presenta la mateixa freqüència de pas que les dues anteriors, en un eix vertical que connectarà Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu , el Bon Pastor i el Besòs amb Sant Adrià de Besòs i el front marítim.





NOVA LÍNIA 52





La implantació d'aquesta fase comporta la creació de la nova línia 52, que substitueix part del recorregut de la 50 que no queda cobert per la D50; canvis en la línia 24, que deixarà de fer el recorregut entre Paral·lel i plaça Catalunya, així com un canvi en la línia 60, amb un nou traçat per Via Trajana i carrer Santander.





El director de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Adrià Gomila, i el conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Enric Cañas, han valorat positivament la implementació de les noves línies de bus D50, V9 i V33, no obstant això han assegurat que, en ser el primer dia, analitzaran el seu funcionament i estan oberts a modificacions de les línies "si és necessari".





En declaracions als mitjans, Gomila ha explicat que totes les línies són "flexibles" i que poden modificar-se si, després d'observar la seva implementació, presenten inconvenients, encara que ha afirmat que totes han passat per un procés de participació veïnal.





"Per introduir aquestes línies s'han dut a terme modificacions urbanes, durant l'estiu s'eliminaran places d'aparcament, s'ampliaran voreres, s'introduiran nous semàfors i es crearan places d'aparcament per a motos", ha dit Gomila, que ha afegit que aquests canvis obeeixen a la voluntat d'adaptar els carrers a la nova xarxa de busos i a facilitar l'accessibilitat.





QUEIXES DELS VEÏNS





El veí del barri de Ca Baró José Luís Petreñas, que va participar en la taula de treball que van convocar sobre les noves línies de bus, l'ha criticat perquè "no era de treball sinó informativa, va haver-hi zero participació veïnal perquè estava tot decidit".





En declaracions als mitjans, ha afegit que la modificació de la línia de bus 24 obliga als usuaris a fer un intercanvi de bus en plaça Catalunya, la qual cosa suposa un problema perquè "està ple de turistes que impedeixen als veïns pujar al bus o asseure's en la parada, la gent gran ha d'esperar dempeus i suposa més espera en els bescanviadors".





El president de la Associació de Veïns de Tres Torres del districte de Sarrià, Lluís Tusell, ha explicat que aquest dilluns veïns del seu barri s'han concentrat i han parat un autobús V9 en manera de protesta contra les obres fetes al barri per permetre la circulació de la nova línia de bus.





Tusell ha criticat que els veïns van demanar un replantejament del pla urbanístic -des d'aquest dilluns el V9 puja pel carrer Calatrava i baixa pel carrer Anglí- perquè "divideix el barri, s'han eliminat més de 60 places de zona verda i el bus és un vehicle pesat que augmenta la contaminació".





Tusell ha informat que, malgrat reunir-se amb tècnics de l'Ajuntament, no s'han tingut en compte les seves peticions de fer pujar l'autobús pel carrer Ganduxer, "que ja té un carril bus", i que baixi per Via Augusta, i que al carrer Anglí s'ha eliminat un carril per a cotxes per habilitar el carril bus.