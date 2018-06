Sis mesos de presó per a dos antiavalots dels Mossos per colpejar a un manifestant

Judici als antiavalots que van desallotjar Can Vies.





L'Audiència de Barcelona ha condemnat a sis mesos de presó a dos antiavalots dels Mossos d'Esquadra per haver colpejat amb la porra a 2014 a un manifestant que estava ajupit dins un portal durant els disturbis per les manifestacions contra el desallotjament del centre okupat Can Vies, considerant que van actuar "amb excés".





L'Audiència absol els altres tres acusats per l'actuació policial dins d'un portal al carrer Galileu, prop de la plaça de Sants, el 27 de maig de 2014, i rebutja la petició de les acusacions particulars de condemnar els cinc agents per un delicte contra la integritat moral.





El tribunal relata que aquest dia, en el marc de disturbis que s'estaven produint a la zona de plaça de Sants, amb crema de contenidors i barricades, hi va haver un fort desplegament policial del qual formava part la unitat d'intervenció Tropic 161, integrat per set membres, dels quals cinc van ser acusats.





En un moment de la nit, cap a les 23.40 hores, els agents van baixar de la furgoneta policial equipats amb casc, porra reglamentària i alguns amb escut per dissoldre un grup emparat després d'una barricada que els llançava objectes, quan un altre grup els va fer llançaments per l'esquena, segons els fets provats.





El cap de la unitat, també acusat, va donar l'ordre de córrer cap a aquest segon grup per evitar l'agressió, entre les quals hi havia tres denunciants, i tant els policies com diverses persones van acabar dins d'un portal del carrer Galileu, moment en què es van produir les lesions.





"Un cop allà, amb la intenció de dispersar els presents, diversos dels agents van utilitzar el bastó de defensa policial colpejant a les cames d'alguns d'ells", relata la sentència.





EL VAN COLPEJAR QUAN NO VA PRESENTAR OPOSICIÓ





Considera provat que dos dels agents acusats van colpejar a un tercer a les cames i l'esquena amb la porra quan estava "aclofat, en posició defensiva i sense presentar oposició".





Així els condemna per un delicte de lesions agreujades per ocupació d'instrument perillós a sis mesos de presó, suspensió de feina i càrrec públic durant el temps de la condemna i una indemnització de 2.800 euros.





A un tercer agent el considera autor d'una falta de lesions, si bé queda absolt d'acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem, mentre que als cinc acusats els absol d'un delicte contra la integritat moral.





La sentència considera que els agents van actuar "extralimitant-se" en colpejar el manifestant, però aplica un eximent incompleta de compliment del deure.