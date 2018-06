Augmenta un 17% el risc de pobresa entre els majors de 65 anys

El nombre d'espanyols majors de 65 anys que viuen en risc de pobresa va créixer en dos anys un 17,4%, passant dels 928.530 que es registraven en 2.014-1.090.774 comptabilitzat dos anys després, segons les dades facilitades pel Govern.





En resposta a una pregunta parlamentària realitzada pel diputat socialistes Miguel Ángel Heredia, l'Executiu assenyala que, en 2016, les llars amb un sol membre estan considerats en risc de pobresa quan els seus ingressos anuals superen lleugerament els 8.000 euros.





En el cas de les llars amb dos adults el límit es troba proper als 12.300 euros a l'any; quan compta amb dos adults i un menor 15.000 euros; mentre que les llars amb dos adults i dos menors estaven en 2016 en risc de pobresa quan els seus ingressos eren inferiors als 17.200 euros l'any.





Aquests ingressos, segons assenyala el text del Govern, es componen dels del treball per compte d'altri, beneficis / pèrdues del treball per compte propi, prestacions socials, rendes procedents d'esquemes privats de pensions no relacionades amb el treball, rendes del capital i de la propietat, transferències entre altres llars o ingressos percebuts per menors. Per aquest motiu el llindar vagi variant segons l'any.





VIOLÈNCIA





També sobre els majors de 65 anys, però en aquest cas, sobre la violència que pateixen, s'ha interessat el mateix diputat.





Sobre aquest tema, el Govern ha assenyalat que van ser 3.780 les persones grans que en els primers 10 mesos de 2017 van patir violència.