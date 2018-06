La Comunitat de Madrid guanya la batalla a la família Carulla

La Comunitat de Madrid ha guanyat la batalla que mantenia des de fa dos anys amb el grup Agrolimen, propietat de la família Carulla. El jutjat on es dirimia el litigi en la seva sentència accepta els arguments que en la seva defensa havia exposat l'executiu autonòmic. La comunitat només haurà de pagar 15,2 milions d'euros i no els 72,5 milions que reclamaven.





La Justícia ha donat així la raó a la Comunitat de Madrid, que havia taxat els terrenys en 15,2 milions, dels quals finalment haurà d'abonar. A aquesta quantitat cal sumar els interessos meritats des de la interposició de la demanda (maig de 2016): altres 1.022.459 euros. L'objectiu del Govern regional és consignar com més aviat el muntant total al jutjat perquè no se segueixin comptabilitzant nous interessos.





La sentència assenyala que "s'ha produït un compliment escrupolós del contracte fins que els efectes de la crisi van fer evident que s'havia produït un trencament de la base econòmica del mateix". La titular del jutjat acusa Airina d'"obrar de mala fe", ja que un informe pericial encarregat per l'empresa catalana recull "que no va poder realitzar el seu peritatge basant-se en el preu de transaccions d'immobles equivalents perquè no es va transmetre ni un de sol en la zona, de manera que va haver de comparar el preu de parcelles amb naus ja construïdes". La millor prova que s'havia produït una "completa paralització del mercat".





La sentència conclou que queda acreditat "que la crisi ha fet desaparèixer la base econòmica del negoci" i considera més encertada la taxació aportada per Arpegio: 15.266.000 euros. Quantitat que l'empresa pública madrilenya haurà de pagar a la signatura d'alimentació catalana.