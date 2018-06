Rajoy contradiu Aznar: "El centredreta no cal reconstruir-lo"

L'expresident del Govern central Mariano Rajoy ha afirmat aquest dimecres que "el centredreta no cal reconstruir-" perquè "el partit de centre dreta és el PP", que treu més de cinquanta escons d'avantatge al següent, de diferent signe polític.





En una entrevista a la cadena Cope, responia així preguntat per les declaracions del seu antecessor, José María Aznar, que aquest dimarts s'oferia per ajudar a per tornar a "unir" el centredreta a Espanya.





"Crec que el centredreta no cal reconstruir-lo. El partit de centre dreta és el PP, que té 137 escons, més de 50 escons més que el segon, que no és de centre dreta".





Considera, però, que "el PP haurà de seguir treballant amb intensitat, resoldre bé ara el problema del congrés i triar un nou líder", cosa per a la qual descarta donar "lliçons ni instruccions" perquè no és el seu "paper". "Pot passar que no em facin cas o que deixin d'agafar-me seriosament", ha comentat.





Sobre el seu futur successor, Rajoy ha evitat posicionar-se sobre noms concrets: "No entraré en aquestes coses". "L'important és que del congrés el partit surti unit, és fonamental".





Rajoy ha afirmat que no té una decisió definitiva sobe el que farà d'ara en endavant, tot i que recorda que han estat 37 "anys llargs" en diferents ocupacions i considera que "no té sentit romandre més temps aquí". "La meva intenció és abandonar la política de manera definitiva. Hi ha més coses a fer a la vida", ha postil·lat.