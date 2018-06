La cara i la creu del PP en un dimarts negre

Diu el refrany popular que "en dimarts, ni et casis ni t'embarquis". Mariano Rajoy, president del PP fins a la celebració del pròxim congrés, deixarà tots els seus càrrecs i la política activa, i ha elegit aquest dimarts per embarcar-se en l'última travessia política per jubilar-se com a capità i deixar pas a una nova tripulació que porti el vaixell a una nova singladura.





Rajoy que es va equivocar al no presentar la seva dimissió abans del debat de la moció de censura del PSOE -i que ha portat a Pedro Sánchez a la presidència del govern-, no ha volgut cometre el mateix error del seu predecessor i viure en primera persona les lluites internes entre els aspirants a succeir-tant en la presidència del PP com en la carrera cap a la Moncloa, en les pròximes eleccions generals. El desgast polític viscut durant aquests anys li ha passat una factura molt alta, tant en l'àmbit polític, com personal.





Per Mariano Rajoy no ha estat una decisió fàcil la que ha pres. Només els més íntims han conegut la seva decisió poques hores abans de fer-la pública. A l'home tranquil que sempre ha deixat passar l'oportunitat de prendre decisions quan tocaven: titllat d'immobilista, poruc i de no afrontar els temes, sobretot en la qüestió de Catalunya, s'ha avançat a un sector del seu partit que qüestionava la seva capacitat de lideratge. A l'home tranquil no li estava agradant res del que estava vivint, i per una vegada, s'ha avançat a una cosa que ja es veia venir.





Els casos de corrupció -són uns quants- han deixat molt tocat al PP i al mateix Rajoy. El que fa que una nova generació prengui el timó del vaixell, si no vol que acabi enfonsant-se. Per això la seva decisió de marxar ha estat una bona sortida per a tothom, tot i que s'han d'anar, uns quants més.





El comiat de Rajoy ha estat molt elegant, cavallerosa i humana. No ho ha fet malament, encara que l'home ha passat una mala estona quan intentava contenir les llàgrimes . A la tarda, José María Aznar, ha protagonitzat la creu del PP, amb les seves inoportunes paraules que han indignat a més d'un "company". "No em sento representat per ningú", ha arribat a dir.





Aznar li tira en cara Rajoy que "a Catalunya segueixen patint un cop d'Estat, una rebellió i una secessió que no ha estat desmantellada". Al seu entendre, "el cop segueix" i a Catalunya "hi ha un Govern colpista i un moviment independentista que no ha estat desarticulat".





No reproduiré totes les afirmacions d'Aznar, però no només ha estat inoportú en el dia escollit per fer les manifestacions, sinó que també ha aconseguit posar molt nerviosos als seus fins ara "companys de partit". Resumint ha tirat ja a les escombraries seu carnet de militant.





Aznar no li ha perdonat mai a Rajoy que no fos el seu "noi dòcil", malgrat veure-ho proposat ell per substituir-lo.