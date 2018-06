Tanca a la seva parella vuit dies i l'obliga a tenir relacions sexuals

La Policia Nacional ha detingut aquest cap de setmana a Benalmádena (Màlaga) un home de 35 anys que va mantenir la seva parella tancada amb clau al seu domicili durant vuit dies, forçant-la a mantenir relacions sexuals.





L'arrestat obligava a la dona a romandre sense roba, amb prou feines li facilitava aliment i controlava el seu telèfon mòbil.





La jove, natural de la República Dominicana, va conèixer el detingut a través d'Internet i va viatjar a Màlaga per conèixer-lo, segons han explicat des de la Comissaria provincial.





L'alarma va saltar a la matinada de dissabte passat, quan una noia de nacionalitat dominicana de 32 anys es va presentar juntament amb un familiar en un centre hospitalari de Màlaga. La dona estava completament debilitada per la falta d'aliment i va relatar tot el que li havia passat.





LI VA CONÈIXER PER INTERNET





Fa mesos, quan ella estava encara a la República Dominicana, va conèixer al que finalment va acabar sent el seu agressor. Van mantenir una relació per Internet i via telefònica fins que ella va decidir anar a Espanya per conèixer-lo en persona. Al principi es va allotjar a casa dels seus familiars a la costa malaguenya, però finalment se'n va anar a viure amb ell.





Tan sols 24 hores després, relata la Policia, van començar les amenaces contínues, agressions i abusos sexuals dels que no sabia com escapar.





El detingut, presumptament, li impedia que es posés roba, no li deixava que mengés a penes res al llarg del dia, la deixava tancada amb pany i clau quan ell sortia de l'apartament i l'obligava a mantenir relacions sexuals diverses vegades al dia.





Segons assenyala la víctima, el presumpte autor dels fets es posava violent, colpejant i tirant-li del pèl si ella desobeïa. A més tenia completament controlat el seu telèfon mòbil, vigilant tots els seus contactes i missatges. La jove va aconseguir escapar gràcies a una trucada que va realitzar a la seva cosina i en la qual, parlant en clau ja que l'arrestat controlava les seves comunicacions, li va transmetre el que li estava passant.





Així, les mateixes fonts han detallat que la víctima també ha indicat que li feia fotografies i vídeos en contra de la seva voluntat, i que és possible que hagués tingut conductes similars amb altres dones abans que amb ella.





ESCORCOLL





Per aquesta raó, han explicat des de la Policia Nacional, el mateix dia de la detenció es va practicar el registre al domicili del presumpte autor, confiscant un ordinador portàtil, una càmera de vídeo i una memòria USB que hauran de ser analitzats pels especialistes de la Policia Nacional en aquesta matèria.





La mateixa nit en què la dona va acudir a l'hospital, els agents van dur a terme la detenció del presumpte autor dels fets al seu domicili a Benalmádena, a qui se li imputen delictes de detenció il·legal, agressió sexual i maltractaments. L'arrestat va ser posat aquest dimarts passat a disposició judicial.





A més, la policia ha confirmat que la investigació segueix en curs per descartar que pogués haver altres dones víctimes de fets d'anàloga naturalesa.