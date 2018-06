Vacunar de tos ferina a embarassades redueix fins a un 91% que el nadó la pateixi els dos primers mesos

La vacunació de tos ferina a les embarassades redueix fins a un 91% el risc que el lactant la pateixi durant els dos primers mesos de vida, segons experts que es reuniran a la VI Jornada de Vacunes de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària (AIFICC ) aquest dijous a Igualada (Barcelona).





Els experts també destaquen la necessitat de revisar i actualitzar el calendari de vacunacions amb la dona a la consulta preconcepcional, així com aprofitar el post part immediat o precoç per vacunar dones que no disposin d'immunitat enfront de malalties com el xarampió, la rubèola i la varicel·la, i així evitar riscos en futures gestacions, ha informat AIFICC en un comunicat.





A més, la jornada abordarà la vacunació en pacients amb el sistema immune debilitat a causa de malalties com el VIH, la leucèmia i altres tipus de càncer, als quals els experts recomanen vacunar en fases inicials perquè les vacunes no siguin atenuades per altres teràpies .