Augmenten un 8,6% els trasplantaments d'òrgans a Catalunya

Els trasplantaments d'òrgans han augmentat un 8,6% a Catalunya entre gener i maig d'aquest any, en comparació del mateix període de l'any anterior, ha explicat en roda de premsa aquest dimecres el director de l'Organització Catalana de Trasplantaments (Ocatt) .





Dels 468 trasplantaments d'òrgan realitzats, 315 van ser de ronyó -en edats cada vegada més avançades-, 72 hepàtics, 48 pulmonars, 29 cardíacs i 4 pancreàtics, i en el mateix període s'han realitzat un total de 819 donacions de teixits.





Ha destacat que l'any passat es va superar el rècord "espectacular" dels 1.100 trasplantaments, davant del que ha destacat que no coneixen altre territori al món que superi la taxa catalana -de 146 per milió d'habitants-, tot i que ha cridat a no abaixar la guàrdia davant el fet que segueixen havent 1.219 persones en espera de rebre un trasplantament.