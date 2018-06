Alerta per pluges intenses al litoral català

Temporal a Sitges / Fotografia de Manuel Rodríguez / Twitter





Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges intenses i l'acumulació d'aigua durant la jornada de dimecres.





Les precipitacions han començat a Tarragona i pugen cap al nord-est fins a Barcelona, sent el Baix Llogregat una de les comarques més afectades.





Protecció Civil recomana allunyar-se dels rius a causa del probable augment del cabal i alerta que els cotxes poden ser arrossegats amb facilitat.





Un dels municipis més afectats a Sitges (Barcelona), on han caigut més de 45 litres per metre quadrat i ha hagut nombroses inundacions en baixos, així com filtracions d'aigua en edificis i talls de carretera.





L'escola Miquel Utrillo ha suspès les classes, però el centre escolar roman obert. Alguns ciutadans sorpresos pel temporal han penjat vídeos casolans a Twitter.









La Policia local de Sigtes ha rescatat una persona a l'interior del seu vehicle per la gran acumulació d'aigua a la zona, ja dues persones atrapades en un ascensor de l'avinguda de les Flors i Hort Gran.





AEROPORT





El mal temps d'aquest dimecres ha obligat a regular les operacions en l'Aeroport del Prat, i s'estan produint retards de vols des d'i cap a Barcelona.





Segons han explicat fonts d'Aena, les condicions meteorològiques adverses han obligat a espaiar els vols programats, especialment els que tenen Barcelona com a destinació.





Fonts d'Enaire han afirmat que, per seguretat, s'estan gestionant els aterratges a Barcelona "de forma ralentida i progressiva" i molts dels avions encara en terra estan esperant al fet que la situació millori per enlairar.





Les aeronaus que estan aterrant al Prat durant el matí d'aquest dimecres corresponen als vols que ja estaven en marxa, però s'estan registrant "demores significatives" dels vols que encara estan en l'aeroport d'origen esperant a sortir en direcció a Barcelona, segons Enaire.