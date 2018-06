Quirónsalud crearà el primer centre de teràpia de protons d'Espanya

El Grup Quirónsalud s'instal·larà al municipi madrileny de Pozuelo d'Alarcón el que serà el primer centre de teràpia de protons.





Aquest centre pioner a Espanya entrarà en funcionament el 2019 amb una inversió d'uns 40 milions d'euros.





El centre estarà obert a pacients procedents tant de la sanitat pública com privada, i els seus professionals treballaran de forma coordinada amb els metges de referència dels pacients.





Es tracta d'un centre pioner que comptarà amb l'última tecnologia basada en protons per al tractament d'alguns tipus de càncer. Una tecnologia única que a Europa només està present en 20 centres ubicats en països com Itàlia, França o Alemanya.





Gràcies a les propietats físiques dels protons, la protonterapia és la tècnica de radioteràpia més avançada per tractar alguns tipus de càncer; la seva eficàcia és igual o superior a la radioteràpia convencional però amb menors efectes secundaris.









Entre els seus beneficis destaquen la mínima -fins i tot nul·la- radiació als voltants del tumor, una menor dosi total de radiació per tractament, absència de tumors secundaris a la radiació, així com la millora de la qualitat de vida del pacient.





Aplicats en dosis específiques, els protons poden actuar amb precisió a l'interior dels teixits i aconseguir una major activitat antitumoral, així com generar un menor dany en el teixit sa, el que fa d'aquest tipus de teràpia especialment indicada en pacients pediàtrics.





QUALITAT I SEGURETAT





"L'aposta de Quirónsalud per la protonterapia és fruit de la nostra preocupació per la qualitat i la seguretat en l'atenció als nostres pacients i un exemple de la nostra contínua innovació en els tractaments i tècniques utilitzats per millorar la qualitat de vida de les persones", ha destacat Leticia Moral, directora general d'Assistència, Qualitat i Innovació de Quirónsalud





"Aquest nou equipament ens permetrà desenvolupar en un nou camp la nostra tasca d'investigació i desenvolupament, assegurant a més que comptarem amb els professionals més destacats", afegeix.





AMPLI CAMP D'APLICACIÓ





El sistema de teràpia de protons adquirida per Quirónsalud - ProteousOne - és un sistema únic i compacte de tractament que, a diferència d'altres sistemes de teràpia de protons, reuneix en una sola sala multifuncional tota la tecnologia necessària per al tractament de la PTG en un centre oncològic.





Aquest equipament incorpora un sistema de escanejat del tumor per facilitar al metge l'aplicació de la dosi més adequada en cada àrea a tractar, i compta amb els sistemes més avançats per a la presa d'imatges.





A més, la màquina pot girar 360 graus sobre el pacient, aplicant el feix de protons des de qualsevol angle.





La teràpia de protons està indicada en més del 15% dels pacients sotmesos a radioteràpia.





Segons alguns estudis internacionals i evidències científiques, aquest tipus de teràpia seria tractament d'elecció en cordoma i condrosarcoma, melanomes intraoculars no adequats per a la braquiteràpia de placa i tumors en nens i adolescents, craneoespinal, glioma de baix grau, ependimoma, craneofaringioma, tumors de cèl·lules germinals, tumors d'hipòfisi i tumors pineals, rabdomiosarcoma, sarcoma d'Ewing, sarcomes de pelvis i limfoma mediastí, entre d'altres.





El nou centre d'protonterapia serà un espai d'innovació i recerca que contribuirà amb els seus projectes a la millora dels resultats dels tractaments del càncer i de la qualitat de vida dels pacients.