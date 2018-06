Transporta 8.000 gallines en "estat deplorable"

Camió que transportava la 8.000 gallines amuntegades





El Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Cantàbria ha iniciat la investigació d'un home de nacionalitat espanyola i de 45 anys d'edat com a presumpte autor d'un delicte de maltractament animal, en transportar 8.000 gallines en un camió a unes condicions que no complien les mesures higiènic sanitàries permeses.





La Guàrdia Civil ha rebut un avís a mig matí d'aquest dimecres del 112, al Centre de Gestió d'Emergències havia anomenat un ciutadà alertant de l'existència d'un camió a Hoznayo que transportava gallines en mal estat.





Per tal de verificar la trucada, s'ha traslladat fins al lloc patrulles de la Guàrdia Civil i han localitzat en una benzinera de Hoznayo un camió de transport d'animals.





En apropar-se al vehicle, segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat, els agents han descobert "milers d'animals en un estat lamentable, amuntegats en gàbies, molts d'ells morts i en tot cas en una situació que no compleix les mínimes mesures higièniques sanitàries".





El camió transportava 8.000 gallines des Munguia (Biscaia) amb destinació a Lugo. Després de comprovar l'"estat deplorable" dels animals, el SEPRONA ha traslladat al camió ia les gallines juntament amb el conductor fins al Centre de Sanitat Integral de Praves, per tal que els veterinaris del Govern de Cantàbria verifiquin l'estat dels animals i disposin el convenient amb aquestes aus.





Les aus que estiguin en bon estat seran lliurades a l'empresa que els traslladava, que haurà de recollir-los en un vehicle condicionat per dur a terme el transport.





I és que, a més de reunir les condicions per al transport dels animals, agents de Trànsit han comprovat que tant la cap tractor com el remolc del camió no tenen ITV, de diferents autoritzacions de transport i del full de registre de tacògraf.





Mentrestant, el conductor està sent investigat per un presumpte delicte de maltractament animal, i s'ha comprovat manca de la titulació necessària per manipular animals vius.