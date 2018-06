Premien Caixabank pel seu suport a la internacionalització d'empreses en països emergents

CaixaBank ha estat escollit com el millor banc col·laborador en el finançament de mercats emergents el 2017 per part de la Corporació Financera Internacional (IFC), entitat del Grup Banc Mundial, en el marc del Programa de Finançament per al Comerç Mundial (GTFP).





Per primera vegada, IFC ha reconegut el suport de CaixaBank a la internacionalització d'empreses en països emergents, amb col·laboració en 19 països en desenvolupament en 2017.





El banc ha destacat que ha donat suport el finançament d'empreses tant en països on està present amb oficines de representació o sucursals, com en les regions on no té presència física.





Dels 19 països en els quals CaixaBank ha col·laborat en 2017 amb IFC, destaquen Turquia , Sud-àfrica, Brasil i Egipte, on l'entitat té oficines de representació.





A través del programa de finançament per al comerç mundial, els bancs de països emergents estableixen aliances comercials amb un gran nombre de bancs internacionals perquè aquests puguin finançar operacions comercials amb empreses del sector privat.