Així és el nou Govern de Pedro Sánchez: 11 dones ministres i 17 carteres

El Govern de Pedro Sánchez compta amb una vicepresidenta única, alhora ministra d'Igualtat, i altres 16 ministres. Es tracta d'un gabinet amb més dones (un total de 11) que homes (set, inclòs el president).





L'Executiu tindrà 17 ministeris, quatre més que l'últim de Mariano Rajoy, que va optar en aquesta última legislatura per 13 carteres.





El líder del PSOE ha configurat un Gabinet amb onze dones ministres, davant de les cinc de l'últim Govern popular, i ha confiat a Carmen Calvo l'única vicepresidència.





Aquesta és la llista completa:





CARMEN CALVO, VICEPRESIDENTA I MINISTRA D'IGUALTAT





La socialista Carmen Calvo serà vicepresidenta única i ministra d'Igualtat al Govern que està configurant Pedro Sánchez





Calvo va ser ministra de Cultura en el primer Govern de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2007) i actualment és la secretària Federal d'Igualtat al PSOE, així com una de les persones més properes a Pedro Sánchez.





NADIA CALVIÑO, MINISTRA D'ECONOMIA





Nadia Calviño serà ministra d'Economia en el Govern de Pedro Sánchez, han confirmat fonts de la direcció socialista. Actualment és directora general de Pressupostos de la Comissió Europea.





JOSEP BORRELL, MINISTRE D'EXTERIORS





L'expresident del Parlament Europeu Josep Borrell serà el ministre d'Exteriors del Govern de Pedro Sánchez.





L'exministre d'Obres Públiques, Transport i Medi Ambient en l'últim Govern de Felipe González va rebutjar anar de número 3 en les llistes del PSC per la província de Barcelona en les últimes autonòmiques perquè es veia fora de la política en actiu.





MARÍA JESÚS MONTERO, MINISTRA D'HISENDA





L'actual consellera d'Hisenda i Administració Pública de la Junta d'Andalusia, María Jesús Montero, assumirà la cartera d'Hisenda en el Govern presidit per Sánchez.

En les últimes hores, la direcció del PSOE Andalús i la cúpula socialista a Ferraz han mantingut intenses converses al voltant dels noms andalusos que entrarien al Govern.





María Jesús Montero (Sevilla 1966), la segona andalusa que s'incorpora al gabinet després de la confirmació que la cordovesa Carmen Calvo, serà vicepresidenta única i ministra d'Igualtat, és llicenciada en Medicina i Cirurgia i màster en Gestió Hospitalària per l'Escola de Negocis EADA.





TERESA RIBERA, TRANSICIÓ ENERGÈTICA





La exsecretària d'Estat de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Teresa Ribera, ha acceptat la proposta del president del Govern, Pedro Sánchez, per encarregar de l'àrea d'Energia, Medi Ambient i Canvi Climàtic del nou Govern.





Aquest nou gran Ministeri aglutinarà les àrees de Medi Ambient, Energia i Canvi Climàtic. Falta per perfilar el nom definitiu de la cartera ministerial i, s'estudien dues alternatives: o bé Transició Ecològica o bé Transició Energètica i Medi Ambient.





Teresa Ribera va ser directora de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic des de 2004 a 2008 i que va ocupar la Secretaria d'Estat de Medi Ambient i Canvi Climàtic des de 2008 fins 2011.





ÁBALOS, FOMENT





José Luis Ábalos, secretari d'Organització del PSOE, serà nomenat ministre de Foment del nou Govern presidit per Pedro Sánchez.





El número dos del PSOE prendrà així el relleu d'Íñigo de la Serna al capdavant d'un ministeri considerat com el principal òrgan inversor de l'Administració central.





Es dóna la circumstància que serà la segona ocasió en què el número dos del PSOE és nomenat ministre de Foment en un Govern socialista, atès que també José Blanco va compatibilitzar aquesta cartera en un Executiu de José Luis Rodríguez Zapatero amb el d'vicesecretari general del PSOE entre els anys 2009 i 2011.





MERITXELL BATET A Politica Territorial





Meritxell Batet assumirà una cartera relacionada amb la política territorial.





Batet (Barcelona) és llicenciada en Dret. Des de 1995 és professora de Dret a la Universitat Pompeu Fabra.





Durant dos anys va ser col·laboradora de Narcís Serra a la primera secretaria del PSC. Ha estat directora de la Fundació Carles Pi i Sunyer, d'Estudis Autonòmics i Locals de 2001 a 2004.





CARMEN MUNT, MINISTRA DE SANITAT





L'actual consellera de Sanitat de la Generalitat Valenciana, Carmen Montón, serà la nova ministra de Sanitat del Govern socialista de Pedro Sánchez.





Carmen Montón Giménez, nascuda a Burjassot (València), és consellera de Sanitat Universal i Salut Pública des de juny de 2015 en el govern valencià.





PEDRO DUQUE, MINISTRE DE CIÈNCIA





L'astronauta Pedro Duque serà ministre de Ciència, Innovació i Universitats en el Govern de Pedro Sánchez.





Nascut a Madrid el 1963, Duc és Enginyer Aeronàutic per la Universitat Politècnica de Madrid (Escola Tècnica Superior d'Enginyers Aeronàutics) i és acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia d'Enginyeria d'Espanya (RAING) des de 1999.





ISABEL CELAÁ, MINISTRA D'EDUCACIÓ





La socialista basca Isabel Celáa serà nova ministra d'Educació.





Celáa, professora de professió i nascuda a Bilbao l'any 1949, va exercir de consellera d'Educació, Universitats i Investigació en el Govern del PSE-EE, presidit per Patxi López, des de l'any 2009 al 2012.





MAGDALENA VALERIO, MINISTRA DE TREBALL





La Càceres Magdalena Valerio, fins ara secretària executiva de Seguretat Social i Pacte de Toledo del PSOE, serà la nova ministra de Treball.





Entre els reptes de Valerio al capdavant de Treball es troben seguir reduint l'atur, la reforma de les pensions i què fer amb la reforma laboral del Govern del PP: si derogar-la, mantenir-la o 'retocar'.





Nascuda el 1959 a Torremocha (Càceres), Valerio és llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i és funcionària del Cos de Gestió de la Seguretat Social i de l'Escala de Gestió d'Ocupació de l'INEM i en els seus inicis professionals va treballar com a professora preparadora d'oposicions.





DOLORES DELGADO, MINISTRA DE JUSTÍCIA





La fiscal Dolores Delgado serà la ministra de Justícia. De 28 anys de servei, 25 d'ells els ha passat a l'Audiència Nacional treballant en temes de narcotràfic, terrorisme d'ETA i terrorisme gihadista.





LUIS PLANAS, AGRICULTURA





L'exconseller andalús i exambaixador al Marroc, Luis Planas, ha estat nomenat nou ministre d'Agricultura.





Planas (València) és llicenciat en Dret, i va exercir com a advocat abans d'ingressar per oposició a la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social.





Entre 1986 i 1993 va ser diputat al Parlament Europeu, on va participar en les comissions d'Afers Exteriors i de Seguretat, i d'Afers Institucionals.





En 2004 va ser nomenat ambaixador d'Espanya al Marroc i, el 2010, ambaixador representant permanent d'Espanya davant la Unió Europea.





El 2012 va ser nomenat conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient de la Junta d'Andalusia. Dos anys després va ser designat com a secretari general del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE).





REYES MAROTO, INDÚSTRIA





Reyes Maroto és l'actual Secretària de Desenvolupament Sostenible del PSOE madrileny, portaveu de Pressupostos, Economia, Ocupació i Hisenda a l'Assemblea regional i Professora en Universitat Carlos III.





D'aquesta manera, la cartera d'Indústria torna a tenir ministeri propi després que quedés adscrita al d'Economia durant l'última etapa de Govern de Mariano Rajoy.





Llicenciada en Ciències Econòmiques, fins a maig de 2015 va ser assessora de l'Agrupació de Eurodiputats socialistes.





Amb anterioritat, va treballar a la Fundació Idees (2011-2013), en Analistes Financers Internacionals (2005-2010), en Assistència Tècnica Quasar (2003-2005) ia la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) (1998-2003) .





GRANDE-MARLASKA, INTERIOR





Nascut el 26 de juliol de 1962 a Bilbao,Fernando Grande-Marlaska va finalitzar els seus estudis de Dret Llicenciat Econòmic per la Universitat de Deusto el 1985 i només tres anys després va ocupar el seu primer destí com a jutge a la localitat càntabra de Santoña. El 1999, amb només 37 anys, es va incorporar a l'Audiència Provincial de Biscaia, on va romandre fins a 2003 i va arribar a ser president.





Després d'un breu pas pels jutjats de Plaça de Castella va entrar a l'Audiència Nacional a l'abril de 2004 com a substitut de Guillem Ruiz Polanco.





També va ocupar temporalment la plaça de Baltasar Garzón en el Jutjat Central d'Instrucció número 5, en el qual va instruir causes com la que va concloure amb el processament del que va ser líder de Batasuna Arnaldo Otegi pel finançament d'ETA a través de l'les herriko-tavernes, així com la intervenció de Fórum Filatélico.





MARGARITA ROBLES, DEFENSA AMB CNI





La magistrada progressista Margarita Robles, exsecretària d'Estat de l'Interior i veterana adobada en mil batalles tant en terrenys ministerials i parlamentaris com en les difícils aigües de la política judicial, torna 25 anys després a un Ministeri, el de Defensa, amb un Govern del PSOE, partit al qual mai s'ha afiliat, encara que aquesta vegada ho farà com a principal responsable del departament.





El president del Govern, Pedro Sánchez, que la va col·locar fa dos anys com el seu número dos a les llistes de les eleccions generals de juny de 2016 i que la va recuperar com a portaveu del Grup Socialista en reprendre el lideratge del partit, torna a confiar-hi com una de les peces claus del seu Executiu, en un lloc en el qual recupera les competències sobre el CNI.





MÀXIM HUERTA, CULTURA





Aquest nomenament ha estat un dels últims a descobrir-i no s'ha conegut fins que l'ha fet públic Pedro Sánchez.





Sí que es perfilava que l'actual Ministeri d'Educació, Cultura i Esport se separaria en dos.